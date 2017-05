Jorge Glas reiteró debate público con Guillermo Lasso

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, reiteró este 22 de mayo del 2017 su reto al ex candidato presidencial opositor Guillermo Lasso.

A través de un comunicado difundido por su equipo de prensa, Glas conminó al líder de Creo a participar en un debate público.



También lo desafío a que declare bajo juramento su supuesta relación con 49 empresas en paraísos fiscales y que fueron señaladas en una investigación en el diario argentino Página 12.



También que diga si compró certificados de depósitos reprogramados (CDR’s) con algún tipo de descuento para colocarlos al 100% y obtener ganancias en esas operaciones.



Glas, señaló además, que Lasso debe de decir ante un notario la razón de la constitución de la empresa Positano LLC y el Banco Banisi en Panamá. Y cómo durante los años de crisis bancaria, su empresa Andean Investment, aparentemente aumentó su patrimonio de USD 1 a USD 31 millones.



Este pedido del vicepresidente ya fue plateado por él el pasado 6 de mayo en el marco del Enlace Ciudadano que realizó en el colegio Cristóbal Colón, en Guayaquil. “Será candidato en 2021 y le volveremos a vencer. No me tenga miedo, por ello públicamente le invito a un debate”, dijo ese día Glas.



Respecto al reciente reto aún no ha habido reacciones por parte de Lasso o el equipo del movimiento Creo.



Pero el pasado 7 de mayo se refirió al pedido de debate público. En su cuenta de Twitter, Lasso escribió: “¿Ahora quieren debatir? Increíble, luego de negarse en cada oportunidad que tuvieron de hacerlo durante la campaña”.



El excandidato presidencial de la alianza Creo-SUMA reapareció este lunes públicamente, tras un mes de ausencia, para sugerir diez medidas que deberá tomar el próximo presidente Lenín Moreno.