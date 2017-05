Glas emplaza a debatir sobre corrupción a Guillermo Lasso

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, emplazó al excandidato presidencial por Creo-SUMA, Guillermo Lasso, a un debate público sobre diversos tópicos, entre ellos la lucha contra la corrupción, informó la agencia oficial Andes.

“'Lo emplazo públicamente a un debate no solamente de estos temas (la lucha contra la corrupción), usted tendrá que exponer la compra de CDR (certificados de depósitos reprogramables), sus empresas en paraísos fiscales, tendrá que decir si evadió y eludió impuestos”, enfatizó el Vicepresidente, durante la sabatina de este sábado 6 de mayo.



Glas hizo esta invitación pública porque considera que el también exministro del gobierno de Jamil Mahuad “seguramente se presentará para las próximas elecciones presidenciales y fue desde su sector político donde se orquestó la última campaña de difamación en su contra”.



''Vamos, lo desafío, usted que quiere ser presidente de los ecuatorianos. A mí no me tenga miedo que yo ya me retiro en el 2021 de la vida pública”, expresó Glas al recordar que Lasso no ha cumplido “con el desafío que él mismo propuso de acudir a una notaría para declarar sobre el origen del patrimonio”.



Lasso, respondió a Glas con un simple mensaje en su cuenta de Twitter: “¿Ahora quieren debatir? Increíble, luego de negarse en cada oportunidad que tuvieron de hacerlo durante la campaña.”