Jorge Glas apelará la condena de seis años de prisión por asociación ilícita 

El exvicepresidente Jorge Glas espera la audiencia de apelación de su condena, prevista para hoy, martes 22 de mayo del 2018, y recurrirá a instancias internacionales si no es excarcelado por supuesta corrupción en la trama de sobornos de la firma Odebrecht.

Así lo aseguró la legisladora Sofía Espín que apoya estrechamente la labor de defensa del exvicepresidente, condenado a seis años de prisión por la Corte Nacional de Justicia por el delito de asociación ilícita.



"Tenemos fe en que el miércoles esos jueces estén con toda la fuerza para obrar en derecho", manifestó la legisladora al confiar en la pronta liberación de Glas, condenado según ella, "sin pruebas".



El exvicepresidente ingresó en prisión preventiva el 2 de octubre y fue condenado el 13 de diciembre a seis años de cárcel y el 2 de enero se declaró su ausencia definitiva del cargo y fue reemplazado por María Alejandra Vicuña.



Ese proceso se dio en medio de una dura pugna entre el presidente Lenín Moreno, y su antecesor, Rafael Correa.



Para la legisladora, Glas es "un preso político" en Ecuador, condenado por la delación de un exdirectivo de Odebrecht, José Conceição Santos, cuya versión no ha sido corroborada por la justicia y de la que no existe prueba alguna.



"Este es un proceso lleno de irregularidades, de cosas muy extrañas", comentó Espín al asegurar que el caso llamó la atención de juristas y parlamentarios de otros países como el chileno Hugo Gutiérrez, quien calificó a la prisión de Glas de "secuestro".



Dijo que incluso el exfiscal general del Estado Carlos Baca, destituido en la Asamblea Nacional el mes pasado, aseguró en el Legislativo que no se había encontrado el dinero del supuesto delito de corrupción imputado a Glas, así como tampoco pruebas de la presunta asociación ilícita por la que fue condenado y apuntó que el caso se ha visto influenciado por la presión de medios influyentes.

"Las grandes cadenas televisivas decían: El Vicepresidente es culpable, hay diez indicios..., pero esos indicios se caían uno sobre otro", como si fueran "un castillo de naipes", refirió.



Adjudicó esa supuesta persecución a supuestas intenciones de "sacar" de la escena política a "un hombre fuerte del correísmo que quizá hubiera sido un constante contradictor de lo que está sucediendo en Ecuador".



En su momento, recordó, la defensa de Glas pidió a la Corte Constitucional que revisara ese proceso legal, sin obtener hasta el momento un pronunciamiento del organismo.



Pero Glas, "pide justicia y que se respete el debido proceso", que se investigue el caso a profundidad, con la convicción de que "es un hombre inocente", agregó la asambleísta.

Si Glas recibe hoy otro revés, habrá una nueva instancia de casación a la que se podría recurrir, avanzó Espín antes de transmitir su confianza en que el exvicepresidente pueda "reencontrarse con su familia" lo más pronto posible.



"Hay un pueblo y una militancia que está muy preocupada por esto, por que, si el Vicepresidente no tiene justicia, ¿qué le pasa al resto de compatriotas?", inquirió la legisladora.