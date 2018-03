Jorge Benavides: ‘La evaluación que haga el Cpccs será un avance’

El constitucionalista Jorge Benavides analiza la situación del Estado, tras la salida del Procurador, el Contralor, el Presidente de la Legislatura, todos cuestionados.

¿Este escenario apunta a un problema de institucionalidad o de las personas que ocupan los cargos?

Es un tema de institucionalidad, no de cuestiones individuales específicas. Acaban de pasar 10 años de un ejercicio abusivo del poder, donde los límites básicos establecidos por una Constitución, como la división de poderes, los principios de autoridad y de legalidad, fueron subvertidos por hechos políticos. En estos 40 años, si bien se ha mejorado en infraestructura y derechos, los problemas de las instituciones y de irrespeto a las normas jurídicas y procedimientos han sido una constante.



En el período anterior no hubo una salida sucesiva de autoridades de control.

Hubo un gobierno de mayoría. Un mismo color político en el Ejecutivo y la Legislatura. Eso impedía que existieran pugnas fuertes. Y el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) estaba cooptado por gente afín al Régimen. Eso los mantenía ahí. La mayoría política del Presidente en la Asamblea ahora es bastante débil, tiene que hacer acercamientos para determinados proyectos de ley o el nombramiento de funcionarios.



Entonces, ¿la propuesta del Presidente sobre el Cpccs es positiva?

La iniciativa de querer modificar la forma de selección de los consejeros, vía elecciones, tiene un problema de diseño constitucional fuerte. La idea fue que este espacio sea para los organismos sociales y no de representación clásica como la Función Legislativa.



Pero el argumento del Gobierno es que ese mecanismo no funcionó.

Me parece clave lo del Cpccs. Pero no son suficientes los buenos oficios o intenciones que pueda tener este Consejo transitorio, sin desmerecer su importancia. El anterior fue criticado por no combatir la corrupción, ni promover la participación y por la designación de las autoridades. El transitorio es clave para evaluarlas y, si el resultado no es favorable, reemplazarlas. Así, hasta 2021 podemos seguir dando pasos hacia la reinstitucionalización.



¿Este Consejo no implica un ‘cheque en blanco’?

Cuando no hay procesos ni instituciones no nos queda más que confiar en estos espacios de diálogo institucional. Dan muestra de que el Ejecutivo está tomando en serio la idea de una transición. Qué pasará a futuro, no lo sabemos.



¿El problema original está en la Constitución?

El diseño constitucional está pensado para fortalecer al Presidente, desde el 98. Un modelo que habla de una amplia participación democrática y derechos, pero tiene una figura dominante de plenos poderes, supone tensiones y contradicciones de origen.



¿Dónde se ve el fortalecimiento del Presidente?

En el amplio poder de veto en los temas económicos, presupuestarios y en la designación de los superintendentes y Procurador. La Función Ejecutiva es hegemónica respecto a las otras funciones y a los mismos ciudadanos.



¿El Legislativo no puede ponerle un límite?

El gran problema es que la Asamblea no ha cumplido con su papel de fiscalización. Es un problema político, porque sí tiene la atribución legal. Pero se ve afectada por la relación Ejecutivo-Legislativo.



¿Deberíamos salir del presidencialismo?

En la década de los 90 se dio con fuerza ese debate. Sin embargo, hay una serie de condiciones que Ecuador no cumple, como la disciplina partidista, que se agrava por los sistemas de representación desproporcional. No hay las condiciones necesarias.



¿Qué se podría hacer?

Es importante la actitud y la capacidad de los gobernantes, aunque si ellos tienen una Constitución que le entrega plenos poderes no creo que quieran abandonar esas potestades. Hay problemas de diseño normativo. Por eso es clave la Función de Transparencia en este proceso de evaluación y reinstitucionalización.



¿Qué significa reinstitucionalizar?

En Ecuador es supercomplicado. De entrada, en el país no existen instituciones. Hay una lucha por el poder político, procesos electorales para cooptar el poder. Las instituciones son cosas permanentes, estables, procedimientos. Reinstitucionalizar es respetar lo que dice la Constitución, entenderla como marco de convivencia.



¿Cuál es el primer paso para reinstitucionalizar?

Como hay serios problemas en todas las instituciones, el primer paso es la evaluación. Porque más allá de cambios puntuales en el Cpccs o de actitudes de los personeros de estas instancias, hay problemas de diseño normativo, que tarde o temprano nos abocarán a una reforma profunda del texto constitucional.

¿Eso es inevitable?

En estos tres próximos años, hasta el 2021, no se requiere. Este Gobierno debe funcionar para tratar de dar estabilidad al reencauzamiento. Cualquier transformación de gran calado debe hacerse en el siguiente Gobierno.



Perfil



Benavides es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Constitucional, en Filosofía y Cultura Moderna, y doctor en Derecho Constitucional, por la Universidad de Sevilla (España).



Trayectoria es docente de la Universidad de las Américas y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Fue asesor Técnico Jurisdiccional de la Corte Constitucional y Director Ejecutivo del Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional de la misma.