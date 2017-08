Jimmy Jairala rechazó tratamiento en primer debate de Ley de Límites

El prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, explicó este lunes 14 de agosto del 2017 de qué manera afecta a la provincia el informe para primer debate de la Ley de Límites.

El evento se realizó en el auditorio de la Prefectura, en el centro de Guayaquil. A la jornada fueron invitados 24 legisladores (20 provinciales y cuatro nacionales nacidos en Guayas), sin embargo únicamente asistió el asambleísta Héctor Yépez (SUMA).



Jairala calificó de lamentable el informe para primer debate que emitió la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional porque deja sin piso la vigencia de la norma que envió, en su momento, el expresidente Rafael Correa.



“Cuatro años hemos discutido el tema, cuatro años de reuniones tras reuniones de audiencias, de conciliaciones, cuatro años que pasaron para terminar en un proyecto de Ley, que por decisión de una comisión se desconozca lo actuado por el ex mandatario”, indicó.



El Prefecto aseguró que actualmente Guayas no tiene problemas limítrofes porque fueron cerradas. No obstante, si se aprueba el informe de la Comisión se da luz verde a que algunos conflictos que al menos una de las partes considere no resuelto pueda ser sometido a consulta.

“Es decir, se pretende volver al proceso de colonización que se ha dado en la provincia del Guayas”, dijo. Anotó que algunas localidades que estuvieron en disputa fueron El Piedrero, Esperanza Alta y Matilde Esther.



El legislador Yépez comentó que es necesario que los legisladores de la provincia se alineen en defensa del territorio. “Debe estar por encima de cualquier diferencia ideológica o partidista, aquí todos tenemos que unirnos para proteger los límites de nuestra provincia”.