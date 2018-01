Jimmy Jairala presidirá colectivo Somos Ecuador núcleo Guayas 

El colectivo Somos Ecuador presentó a su directiva para la provincia del Guayas. La mañana de este martes, 2 de enero del 2018, se presentó al prefecto guayasense Jimmy Jairala, del movimiento Centro Democrático (CD), como el representante principal en la jurisdicción más poblada del país.

Jairala afirmó que en Guayas hay más de 30 grupos que se han adherido al colectivo con el propósito de trabajar a favor del sí en la campaña de la consulta popular y referendo que arranca este miércoles 3 de enero del 2017.



Entre los grupos constan, además de CD, la Fenacle, el Colectivo Humanista, Ecuador Unido, La Central Unitaria de los Trabajadores, el Partido Socialista, el movimiento Conciencia Social, entre otros. Jairala explicó que con ellos habrá un trabajo conjunto en el territorio.



“Las franjas publicitarias procuraremos compartir entre las cinco organizaciones de Somos Ecuador y que nos inscribimos para la campaña por el Sí”.



Jairala comentó que la consulta otorga gobernabilidad al Jefe de Estado. Refirió que no es oculto que recibió un país con déficit elevado y que requiere apoyo político para tomar medidas. Entre ellas, citó a la renegociación de la deuda externa y la preventa de contratos petroleros y generar empleo.



Durante la presentación de Somos Ecuador Guayas no estuvo la militancia del Movimiento Fuerza Compromiso Social, del ex ministro Iván Espinel. Él había sido cofundador del colectivo.



Jairala fue consultado sobre esa ausencia y respondió: “Somos Ecuador Guayas está siempre abierto, el espacio está abierto, no hemos cerrado la puerta a nadie, asumimos que en las próximas horas se van a incorporar, acá a nadie se le ha cerrado las puertas”.