Jimmy Jairala denunció que se pretende desmembrar nuevamente parte del territorio de Guayas

El prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, denunció la mañana de este miércoles 18 de enero del 2017 que se pretende orquestar “un nuevo desmembramiento” del territorio de la provincia más poblada del país.

En una rueda de prensa, la autoridad guayasense afirmó que el Comité Nacional de Límites Internos (Conali) emitió un informe sobre conflictos limítrofes con otras provincias en las que supuestamente Guayas se quedaría sin Matilde Esther, el sector las Tachuelas y el sector Abdón Calderón. El primer punto pasaría a Los Ríos, el segundo a Manabí y el tercero a Azuay.



Jairala explicó que las tres localidades suman 246,91 kilómetros cuadrados, en los que se ubican 45 recintos, 1 980 viviendas y viven unas 7 600 personas.



Según Xavier Sandoval, presidente de la Comisión de Límites de la prefectura, cuestionó que la Conali no haya aceptado los informes técnicos y pruebas de Guayas en defensa de su territorio.



“Se está afectando nuestros derechos porque en los procesos que se llevaron adelante (…) No se han considerado ni siquiera las pruebas histórico-jurídicas que nosotros hemos aportado a lo largo de cada uno de estos procesos, sin embargo las pruebas que aportan las otras partes, aunque sean contradictorias si han sido consideradas en ese informe”, informó.



En ese tema, Jairala afirmó que espera que la resolución no sea una retaliación política y puntualizó que el informe en cuestión le parece que más político que técnico. El Prefecto fue hasta hace poco un aliado del Gobierno, pero en la víspera de inscripción de candidaturas su movimiento Centro Democrático pactó una alianza con la Izquierda Democrática, lo que generó duras criticas en Alianza País.



“No quiero creer que la posición política del prefecto del Guayas haya tenido algo que ver con esta nueva agresión a la provincia que sistemáticamente durante muchos años ha venido siendo reducida”, manifestó.



Jairala pidió al presidente Rafael Correa, quien tiene el informe de Conali, que no envíe a esta Asamblea la Ley de Límites. “Si los asambleístas de Guayas en todo este periodo no se sumaron a la causa de Guayas, que esperanza tenemos las autoridades guayasenses de que vayan a defendernos en la Asamblea. El pedido es que esa Ley de Límites sea conocida por la próxima Asamblea”.