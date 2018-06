Jimmy Jairala dice que consulta popular en Guayaquil para blindar el modelo del PSC sería un error

LEA TAMBIÉN

El prefecto de Guayas y precandidato a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, consideró que sería un error aceptar una consulta popular para blindar a la ciudad con el actual modelo administrativo que impulsa el socialcristiano Jaime Nebot.

El líder del movimiento Centro Democrático (CD) se refirió así la mañana de este 11 de junio del 2018 ante el anuncio que hizo Nebot el pasado 6 de junio. Ese día dijo que estudiaría “con sinceridad” la propuesta del exvicepresidente Alberto Dahik para impulsar una consulta para no perder el modelo de desarrollo de la urbe en referencia a las seccionales del 2019.



“No está claro qué es lo que se quiere blindar: el límite de gasto o, en la mayor parte de los casos, privatizar los servicios”, refirió Jairala en una entrevista radial.



“Blindar el modelo sería más o menos aceptar la realidad de hoy. Yo he dicho que han pasado 26 años de gestión de un mismo partido, que ha habido un importante trabajo que la ciudadanía tiene que agradecer, pero hay que pasar a un siguiente nivel… No se puede escribir en piedra lo que se puede hacer o no; y la ciudad tiene que modernizarse, y hay que darle alma, corazón y vida”, añadió.



Dahik, en una columna de opinión de un diario porteño , aseguró que los guayaquileños "tienen derecho a que ese modelo se lo deje de tal manera resguardado, que no sea posible para las próximas administraciones, vengan de la estirpe política que sea, el alterar lo que creemos es el mejor modelo de gestión de la ciudad”.



En tanto, Jairala reiteró que la decisión de aceptar o no la candidatura la tomará durante la convención de su movimiento que se realizará a finales de septiembre o máximo la primera semana de octubre.



En el Partido Social Cristiano su potencial competidora es la excandidata presidencial Cynthia Viteri, con quien ese partido busca mantener la hegemonía en la ciudad por 26 años, con dos administraciones de León Febres Cordero y cuatro de Nebot.



Jairala planteó varias de sus propuestas, entre ellas quitar el carácter represor a la Policía Metropolitana y crearle otra relación con la ciudadanía y el vendedor informal; construir edificios de estacionamiento; modernizar ordenanzas para recuperar sectores de la ciudad que están muriendo.



“No hay que seguir con ese discurso viejo y cansino de que el que viene, va a destruir Guayaquil, porque nadie va a destruir lo que ama. Lo que hay que hacer es darle a Guayaquil una visión más humana y más social”, puntualizó.