Corbyn pide la dimisión de May por los recortes en seguridad tras el atentado

El líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, pidió hoy 5 de junio del 2017 la dimisión de la primera ministra británica, Theresa May, por los recortes en el número de agentes de Policía, a raíz del debate sobre la seguridad tras del atentado de Londres.

Durante la campaña para los comicios generales de este jueves en el Reino Unido, Corbyn dijo a los medios que May fue responsable de reducir el número de policías -en casi 20 000- cuando era ministra del Interior durante el anterior mandato de David Cameron.



Tras el ataque de Londres, el tercero contra el Reino Unido en tres meses y en el que han muerto siete personas, los recortes en materia de seguridad se han situado en el debate político.



El líder de la principal formación de la oposición insistió en que los comicios de este jueves suponen, "tal vez, la mejor oportunidad" de sacar a la jefa del Gobierno de su puesto.



Corbyn recordó que May "estuvo todo este tiempo en el Ministerio de Interior" y ahora se limita a decir que hay un problema de amenaza terrorista en el Reino Unido contra el que hay que implementar medidas más duras.

"Sí, tenemos un problema, nunca debimos haber recortado el número de policías", insistió el político, que en las últimas semanas ha avanzado en los sondeos sobre intención de voto al recortar en un mes de 20 a tres puntos la diferencia con los "tories".



May propuso ayer revisar la legislación antiterrorista para luchar contra la "malvada ideología" del extremismo islámico y se mostró partidaria de tomar nuevas medidas para evitar la radicalización a través de Internet, además de pedir que la Policía cuente con las capacidades necesarias para combatir la amenaza terrorista y establecer penas más duras para algunos delitos.



En los últimos tres meses hubo tres atentados. El primero fue en marzo en el puente de Westminster, donde un terrorista arrolló a viandantes que estaban en el lugar; el segundo fue perpetrado el pasado 22 de mayo fuera del estadio Manchester Arena, y el último el sábado en el puente de Londres (este de la ciudad).



Corbyn hizo estos comentarios después de que Steve Hilton, antiguo asesor del exprimer ministro David Cameron, comentase a los medios que May fue "responsable de los fallos de seguridad en el Puente de Londres, en Manchester y en el puente de Westminster".



La "premier" ha centrado su campaña otra vez en el tema del "brexit" y acusó hoy a Corbyn de no estar en condiciones de llevar adelante las negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.



May ha dejado claro que las elecciones se verán afectadas por el atentado de Londres, en el que tres terroristas mataron a siete personas -al arrollarlas en el puente de Londres o apuñalarles- antes de ser abatidos por agentes armados.