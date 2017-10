Jefe del Parlamento dice se le prohibió salir de Venezuela para ir a la UIP

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, informó el jueves 19 de octubre del 2017 de que las autoridades no permitieron salir del país a la junta directiva del Legislativo para asistir a la reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP) y denunció una "persecución" por parte del servicio de inteligencia.

El Gobierno impidió a través del Aeropuerto Internacional de "Maiquetía y el sistema Saime" -de migración-, que la junta directiva del Parlamento, el diputado Stalin González y "la diputada Dennis Fernández y mi persona pudiéramos salir del país", dijo Borges en una rueda de prensa desde la sede del Parlamento.



El opositor indicó que este hecho demuestra que es el Gobierno el que "decide quién sale y quién entra violando los derechos de la gente sin ningún tipo de prurito".



Además, denunció que tanto a él como a los miembros de la junta directiva del Parlamento los están persiguiendo funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).



"En mi caso particular, el Sebin tiene una caravana de seis carros que están persiguiéndome todo el día, duermen en la puerta de mi casa y al final eso es simplemente una cosa tratando de amedrentar lo que es la labor de la oposición", agregó Borges.

La prohibición de salida de las autoridades hizo que la delegación de la junta directiva del Parlamento -el único poder del Estado en Venezuela en manos de la oposición- no pudo llegar a la plenaria de la UIP que se celebró esta semana en Rusia y sí contó con la asistencia de los diputados opositores venezolanos Delsa Solórzano y Manuel Teixeira.



Asimismo, Borges dijo que al encuentro 137 de la UIP intentaron asistir representantes del Gobierno de Nicolás Maduro a los que no les fue permitido el acceso.



"Al Gobierno le salió el tiro por la culata porque mandaron una delegación del Gobierno de más de 10 personas (...) para acreditar la (oficialista Asamblea Nacional) Constituyente y los rebotaron", dijo al tiempo que señaló que este órgano plenipotenciario instaurado para refundar el Estado no es reconocido "como Parlamento".



El dirigente de la coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática (MUD) agradeció también que la UIP haya nombrado a la diputada Solórzano como vicepresidente del Comité de Derechos Humanos.

Borges había informado la semana pasada que presidiría el Encuentro 137 de los Parlamentos del mundo en San Petersburgo, donde esperaba recibir el apoyo formal al Legislativo del país caribeño y que la UIP declarara su no reconocimiento de la Constituyente.



Durante este miércoles la UIP expresó en su reunión 137 su preocupación por el aumento de la "represión" y la intensificación de las "violaciones de los derechos humanos" contra legisladores de la oposición en Venezuela, Camboya, Turquía y Maldivas, y solicitó el envío de misiones a estos países.