Jefe de Misión de OEA recomienda 'bajar decibeles' a candidatos colombianos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El jefe de la Misión de Veeduría Electoral de la OEA para las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, Kevin Casas, considera que los candidatos deben "bajar los decibeles" de sus discursos y evitar que la política sea un nuevo vehículo para continuar el conflicto.

"Es pertinente hacer una llamado a las fuerzas políticas a que bajen un poquito los decibeles y que no permitan que suceda algo que sería muy desafortunado que es que este país, que está dejando atrás un conflicto armado, convierta la política en una continuación de la guerra por otros medios", manifestó Casas en una entrevista con EFE.



La campaña presidencial colombiana se calentó en la última semana por denuncias del candidato izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana y segundo en las encuestas, en el sentido de que "se está cocinando un fraude electoral" aparentemente para perjudicarlo y beneficiar al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



Por su parte, este último, que está en cuarto lugar en los sondeos de intención de voto, ha dado por seguro su paso a la segunda vuelta, que en caso de ser necesaria se celebrará el próximo 17 de junio, y su victoria definitiva.



"Duélale a quien le duela, estaré en segunda vuelta y seré presidente", afirmó Vargas Lleras, quien tiene el apoyo de partidos aliados al Gobierno.



Frente a estas declaraciones, Casas dijo que hacen parte del "debate político" del país, el cual opina está un poco "alzado" y que fomentan el "clima de polarización", que se ha traducido en agresiones físicas a candidatos y representantes políticos.



"Eso sí es muy problemático, y yo creo que a ese aspecto sí hay que prestarle mucha atención, los debates así altamente polarizados y con muchos decibeles esconden más de lo que revelas y no le permiten tener al país una discusión reposada sobre los retos que tiene de cara al futuro", agregó.



Casas, exvicepresidente de Costa Rica y exsecretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), agregó que un grupo de expertos de la Misión trabaja en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que organiza las elecciones, revisando el software que empleará para el recuento de votos y cuya seguridad fue cuestionada por Petro.



En ese sentido, el jefe de la Misión de la OEA aseguró que si "hay alguna irregularidad" lo van a denunciar en sus informes.



Por otra parte, Casas subrayó que estas elecciones han mostrado avances en comparación con las de años anteriores, en las que la inseguridad generada por los grupos guerrilleros afectaba su normal desarrollo.



"La discusión sobre el proceso electoral ha cambiado dramáticamente para el país y ha cambiado de buena forma, estamos discutiendo sobre la calidad del proceso electoral, no sobre si hay condiciones para celebrarlo", acotó.



Este cambio, aseguró, se generó tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, que conllevó a la transformación de ese grupo armado en partido político.



A esto se suma la decisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de realizar desde este viernes y hasta el próximo 29 de mayo un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones presidenciales, las primeras que se hacen después de la desmovilización de las FARC.



"Es innegable que esa era una enorme distorsión en la celebración de las elecciones y es una distorsión que ha tendido a desaparecer desde que se firmó el acuerdo de paz y que ojalá continúe desvaneciéndose en la medida en que los remanentes de las FARC se vayan terminando de desmovilizar", agregó.



La Misión que encabeza Casas, compuesta por 79 expertos y observadores de 22 nacionalidades, comenzó su actividad en Colombia el pasado 15 de mayo con la llegada a Bogotá de los especialistas en organización y tecnología electoral, a los que se han sumado los demás integrantes.



En las presidenciales de mañana participarán, además de Petro y Vargas Lleras, el candidato uribista Iván Duque, del partido Centro Democrático, favorito en las encuestas; Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, de centroizquierda, y el liberal Humberto de la Calle.



En estas elecciones más de 36,2 millones de colombianos están habilitados para votar en 96 724 mesas distribuidas en 11 233 puestos de votación en todo el territorio nacional.

​