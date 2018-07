Jefe de inteligencia de EE.UU. desconoce de qué hablaron Trump y Putin

LEA TAMBIÉN

El máximo jefe de Inteligencia de Estados Unidos, Dan Coats, afirmó este jueves, 19 de julio del 2018, que no sabe de qué hablaron Donald Trump y Vladimir Putin hace tres días en un encuentro privado que duró más de dos horas en Helsinki.

“No sé qué pasó en esa reunión”, dijo el director de Inteligencia estadounidense. “ Creo que a medida que pase el tiempo, y como ya el presidente ha mencionado algunas cosas que pasaron allí, sabremos más ” .



Coats, que supervisa y coordina la CIA, la NSA y otros cuerpos de espionaje, también afirmó en el Foro de Seguridad de Aspen, Colorado, que estaba sorprendido por el anuncio que se hizo este jueves de que estaban en curso las discusiones para un nuevo encuentro entre ambos presidentes en la Casa Blanca este mismo año.



Aseguró que era “una prerrogativa del presidente” no hacer públicos los temas tratados en su reunión con Putin.



Sin embargo dejó claro que no estuvo de acuerdo con la decisión de Trump de mantener una reunión privada con Putin, solo con la presencia de traductores.



“Si me hubiera preguntado a mí, le hubiera sugerido otra cosa” , dijo.

Luego de la cumbre de Helsinki, Trump sorprendió al negarse a reconocer o condenar la interferencia rusa en las elecciones, y Coats le salió al paso dejando claro que la conclusión de los servicios de inteligencia de Estados Unidos era que Rusia sí había interferido en las elecciones presidenciales de 2016, buscando “ socavar ” la democracia estadounidense.