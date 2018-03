Jefe de seguridad de Facebook cambia de funciones pero no deja la empresa

El jefe de seguridad de Facebook pasó a concentrarse en “los nuevos peligros” y en la seguridad de las elecciones pero no abandonará el grupo, afirmó este lunes, 19 de marzo, el interesado luego de que The New York Times anunciara su salida.

“Pese a los rumores, sigo totalmente comprometido en mi trabajo en Facebook. Es verdad que mi papel ha cambiado. Actualmente paso más tiempo explorando los nuevos riesgos en materia de seguridad y trabajando en la seguridad de las elecciones”, informó Alex Stamos en su cuenta de Twitter.



Esta declaración se produce luego de que The New York Times afirmara en una nota que Alex Stamos había decidido marcharse de Facebook por desacuerdos internos sobre la manera de administrar la lucha contra la desinformación que pulula en la red, en particular durante la celebración de elecciones.



Según el NYT, que cita fuentes anónimas, Stamos había afirmado, tras una reorganización interna en diciembre, que abandonaría la empresa, pero el grupo lo había convencido de que permaneciera en su cargo hasta agosto porque su partida podría ser mala para la imagen de la compañía.

De acuerdo con el diario, Stamos es favorable a una mayor transparencia de Facebook sobre los intentos de injerencia rusa en la utilización de la red con fines de manipular a la opinión pública.



La justicia estadounidense acusa a Rusia de haber empleado redes sociales para manipular a la opinión estadounidense en favor de Donald Trump durante la campaña presidencial de 2016, una afirmación que el Kremlin rechaza.



El lunes las acciones de Facebook se desplomaron en la bolsa tras la revelación por varios medios de comunicación de la utilización de datos privados de millones de usuarios por una empresa británica, Cambridge Analytica (CA), especializada en la comunicación estratégica y que trabajó para la campaña de Trump en el 2016.



Facebook asegura que estos datos fueron recuperados gracias a una aplicación de tests psicológicos transmitidos de manera indebida por un psicólogo ruso que participó en el desarrollo de la aplicación, subida por decenas de miles de usuarios de la red social.



Cambridge Analytica negó haber recurrido a esos datos en el marco de la campaña de Donald Trump, elegido presidente a fines del 2016.