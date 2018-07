Javier Andrade Castillo: 'Algunos procesados por plagio están cooperando'

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Javier Andrade Castillo, abogado de familias de equipo periodístico.

¿Cómo avanza, en Colombia, la investigación sobre el plagio y el posterior crimen de los tres trabajadores de este Diario?



Hay algunos adelantos, sobre todo por las capturas de personas vinculadas al grupo Óliver Sinisterra (liderado por alias ‘Guacho’). A estas personas ya se les ha procesado por el delito denominado concierto para delinquir.



¿Por el secuestro de los tres hay procesados?



Sí, a una persona se le formularon cargos el lunes.



La Fiscalía de Colombia dijo ayer (20 de julio) que a alias ‘Guacho’ se le procesará la próxima semana…



Tengo entendido que a él ya se le formuló cargos como autor intelectual del asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Pero el próximo lunes (23 de julio) se procesará a más detenidos por otros cargos. Algunos de los presos habrían participado también en el secuestro de Óscar Villacís y Katty Velasco.



¿Qué significa ese avance en el ámbito legal?



Significa que, por ahora, se va a sancionar a estas personas por el secuestro, porque no hay evidencias todavía de su actuación en el asesinato. Justo ahora, las autoridades colombianas están levantando la información para establecer quién fue el que ejecutó los disparos.



Pero ‘Guacho’ ya aparece legalmente como autor del asesinato...



Sí. De hecho es asesinato agravado, porque Colombia dice que cuando la víctima es periodista se agrava el delito.



¿La legislación de ese país tiene penas más duras cuando intervienen grupos armados?



Sus penas son bastante más graves. Ellos tienen algunas figuras legales. En este caso se valora el hecho de que entre las víctimas hay periodistas y por haber sido privados de la libertad cuando ejercían su trabajo. Además, en Colombia los autores no tienen ventajas, como penas reducidas o libertad condicional.



¿Qué evidencias ha obtenido Colombia para sostener el caso del secuestro y que no se caiga en un futuro juicio?



Son varias. Por ejemplo, versiones e interceptación de comunicaciones.



¿Qué evidencias?



Por ejemplo, hay más evidencia de que el secuestro fue en el Ecuador, en Mataje. También de que participaron entre seis y ocho personas.



¿Cómo está la colaboración de los detenidos en ese país?



Hay algunos procesados que están cooperando. Esto no es a cambio de reducir sus futuras sentencias, más bien por recibir protección para ellos o para sus familias.



¿Se sabe quién sí ha colaborado? ¿Alias ‘Cherry’ ha colaborado?



Sí, alias ‘Cherry’ ha podido dar alguna información que tiene que ser corroborada. Alias ‘Reinel’ (otro detenido) ha dado información contradictoria, que también se debe someter a una verificación. ‘Reinel’ por ejemplo ha dicho que no estaba en el lugar de los hechos.



¿Qué lugar?



Mataje. Es decir ya hay algunos que están identificados en el momento de la privación ilegal de la libertad.