Japón transmite su apoyo al pueblo británico tras explosiones en Manchester

El Gobierno de Japón transmitió hoy (22 de mayo de 2017) su apoyo al pueblo británico y condenó cualquier forma de terrorismo tras las explosiones que han dejado al menos 19 muertos y 50 heridos en Manchester, en el norte de Inglaterra.

"Me ha impactado mucho saber que hay cuantiosos muertos", dijo hoy el ministro portavoz del Ejecutivo nipón, Yoshihide Suga, en una rueda de prensa en la que afirmó que los "actos infames" como el terrorismo no pueden ser permitidos, recogió la cadena pública de noticias NHK.



Suga dijo que "Japón transmite su solidaridad con el pueblo de Inglaterra" y explicó que la delegación japonesa en Reino Unido ha puesto en marcha un equipo de emergencia para recabar información, aunque no se ha informado de ningún nacional nipón herido.



La policía británica ha señalado que trata el incidente en Manchester como un ataque terrorista, aunque todavía no se ha aclarado el origen de las explosiones que se han escuchado en el Manchester Arena, donde la noche del lunes actuaba la cantante estadounidense Ariana Grande ante miles de personas.

Preguntado sobre las medidas antiterroristas del país asiático ante la próxima celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Suga declaró que Japón va a "estrechar la colaboración con la comunidad internacional para preparar las medidas con atención", dado que la seguridad "es la mayor responsabilidad del país anfitrión", informó NHK.