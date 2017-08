Jan Topic: Ricardo Rivera tenía el contacto con el grupo chino

Jan Topic, principal accionista de Telconet, rindió su versión libre por el caso Odebrecht el 2 de agosto pasado. La fiscal Diana Salazar lo citó porque Telconet supuestamente recibió dinero ilícito de la constructora.

Diana Salazar le hizo 11 preguntas, que giraron en torno a la negociación del cable submarino, un proyecto en el que participó Telconet, y sobre Glory International Industry, el consorcio chino que inicialmente intervino en ese proyecto.



En su versión, Topic asegura que Ricardo Rivera, procesado por el caso Odebrecht, fue quien tenía el contacto con el consorcio chino. Pero dice que el grupo no entregó todo el capital que había acordado y se buscó otro accionista.



Según las investigaciones, Glory es una de las empresas que aparentemente se benefició de pagos irregulares. Aquí detallamos algunas respuestas de Topic.



¿Informe cómo se llama el representante legal de Glory International Industry?



Con quien firmamos el contrato es Michael Ying.



¿Por cuántas ocasiones se reunió con M. Ying?



Presencialmente nunca, entre llamadas telefónicas (vía) Skype, 10, 12 veces.



Informe ¿quiénes son los socios y beneficiarios finales de Glory International Industry?



Desconozco.

Detalle específicamente ¿cómo se financió el proyecto de fibra óptica (cable submarino)?



El presupuesto del proyecto era de USD 300 millones. La parte que le correspondía a cada empresa, dependía de su participación accionaria. A nosotros nos correspondía una fracción de esos USD 300 millones, que sumaban aproximadamente 60 millones. (...) Teníamos presupuestado dividirlo en dos: 40 millones de forma orgánica, con nuestro flujo, y 30 millones de financiamiento y/o inversión externa. Cuando el consorcio chino dejó de cumplir esos pagos, nos puso en una posición muy precaria, con un déficit de 17 millones.



¿En qué lugar se suscribió el contrato con Glory International Industry?



Yo lo firmé en Francia, posteriormente lo envié a Ecuador para que Tomislav Topic (su padre) lo firme como testigo y entiendo que se les envió al consorcio, en China, para la firma de ellos.

¿Cómo se realizaban los pagos de Glory?



Los pagos me los efectuaban a mí porque el contrato fue realizado por mí. Yo recibía los pagos en una cuenta que mantenía con el (banco) Merrill Lynch, luego eso era enviado al Ecuador a una cuenta de Telconet y se registraba como aumento de capital. (...) Todos los montos pueden ser evidenciados con sus debidas facturas en el proyecto del cable.



¿De qué cuenta provenían los pagos que realizaba Glory International Industry?



Ellos tenían una cuenta en el China Hong Kong. He pedido una copia del estado de cuenta para entregar a la Fiscalía, pero está en el listado de mis transacciones.



Informe si ha sido socio o accionista de Glory International Industry.



No, ni mi padre.