Janet Hinostroza: ‘Es una clara amenaza que rechazo con toda mi fuerza’

Tras la confirmación de la Policía Nacional de la existencia de una cápsula detonante en un sobre, que llegó para la periodista Janet Hinostroza a las instalaciones de Teleamazonas, este jueves 16 de febrero del 2017, la comunicadora dijo estar muy preocupada. “Son las consecuencias del nivel de violencia y confrontación que hemos vivido estos años. Es una clara amenaza que rechazo con toda mi fuerza”.

“Policía y Fiscalía han actuado de manera rápida y eficiente y confío en que pronto sabremos quién está detrás y qué buscan con todo esto”, dijo Hinostroza. Según ella, esta es la segunda vez que recibe una amenaza durante toda su labor periodística.



La conductora del programa ‘Los Desayunos de 24 Horas’ comentó que este jueves era un día laboral normal, llegó a las instalaciones de Teleamazonas donde trabaja desde hace varios años. Luego de su programa de entrevistas le llegó la correspondencia. “Encontré el paquete. Lo abrí y afortunadamente no pasó nada”. El sobre no tenía remitente pero estaba dirigido a Janet Hinostroza.



Según miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), en el interior del paquete había una cápsula detonante con una serie de dispositivos, “en imagen sería un explosivos”, dijo el coronel Juan Carlos Iza. Las investigaciones técnicas ahora están a cargo de la Policía Científica para determinar de qué tipo de explosivo es y su componente.



La comunicadora señaló que está tomando las medidas de seguridad pertinentes. “Hasta que se aclare me mantendré alerta ante cualquier eventualidad. Voy a tratar de hacer mi vida normal en la medida en que se pueda”.

Evacúan Teleamazonas por explosivo enviado a periodista Janet Hinostroza