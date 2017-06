Comey considera que fue despedido por la presión de la trama rusa sobre Trump

El exdirector del FBI James Comey afirmó hoy 8 de junio del 2017 que considera que fue despedido por el presidente de EE.UU., Donald Trump, por la manera en que estaba gestionando la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y por la "presión" de la misma sobre el mandatario.

"No sé por qué fui despedido. Tomo al presidente por su palabra de que fui despedido por la forma en la que dirigía la investigación rusa y la presión que esto ejercía sobre él", afirmó Comey en su esperada comparecencia en el Comité de Inteligencia del Senado.



En una entrevista con la cadena NBC tras despedir de manera fulminante a Comey el pasado 9 de mayo, Trump aseguró que "la cosa rusa" pesó en su decisión de despedir al director del FBI, al tiempo que añadió que la investigación sobre la posible coordinación de su campaña con Rusia era un "invento".



Comey opinó hoy que posiblemente Trump "estaba frustrado porque la investigación de Rusia estaba tomando demasiado tiempo y energía en la esfera pública".



El exdirector del FBI acusó en la audiencia a Trump y su equipo de "mentir" al exponer las razones de su despido, inicialmente apoyadas en la supuesta pérdida de confianza del Buró en él.



Comey no escondió durante la comparecencia las contradicciones en las que cree que cayó el presidente: "yo lo tomo por su palabra. Puede que me equivoque; puede que haya dicho cosas que no son verdad", explicó.



La comparecencia del exjefe del FBI está siendo seguida con mucha expectación por si sienta las bases de un posible proceso de "impeachment" o juicio político en el futuro por posible obstrucción a la Justicia.