Jairo Cantincuz: ‘El Gobierno debe traer planes de desarrollo’

Entrevista a Jairo Cantincuz, presidente de la Junta Parroquial de Mataje.

¿Cómo está la situación en Mataje, tras los actos violentos que han ocurrido en ese poblado?



Mataje ha sido la parroquia del cantón San Lorenzo más afectada. Se estaban generando proyectos para el desarrollo de la frontera, como la construcción de la vía de 16 km, entre San Lorenzo y Mataje. Pero, últimamente, hemos tenido dificultades. La gente de la parroquia desconoce el conflicto que se suscitó últimamente. El lío no es con la población. Hay que entender que la vecina Colombia vive una situación compleja y a raíz de eso la parroquia ha sufrido cosas serias, como el desplazamiento de dos comunidades.



Pero la gente salió porque se siente amenazada.



No salió porque haya la probabilidad de enfrentamientos, sino porque los encargados del control de la frontera han intervenido y ocupan el centro poblado. Eso hizo que la gente se sienta amenazada ante un atentado, como sucedió en el cuartel de la Policía en San Lorenzo.



¿Qué se debe hacer entonces en Mataje?



Espero, como gobierno local, que todo vuelva a la normalidad. La declaratoria de excepción nos trajo problemas. En San Lorenzo ya no hay comercio. La población de Mataje y otros recintos no puede salir a comprar, porque el control militar en la zona es complejo. Es por eso que estamos organizando, con varios grupos sociales, la intervención del Gobierno central no con la fuerza pública, sino con planes.



¿Pero solo el Ejército y la Policía pueden enfrentar la inseguridad?



Recuerde lo que pasó en El Pan. El Ejército tuvo que intervenir allá y decirle a la gente que salga. Les decían que ahí todos están implicados como narcotraficantes y guerrilleros. Eso es absurdo. Hay gente que ha sido apresada sin delito alguno. Por eso es el miedo y por eso los desplazamientos.



Sin embargo, las autoridades han encontrado gente armada en la zona e incluso se dice que ahí vivía la madre de ‘Guacho’.



No conozco que haya presencia de estos grupos armados. Pero Inteligencia y Fiscalía deben investigar. Respecto a la supuesta casa de la mamá de ‘Guacho’, no está a nombre de ellos. No recuerdo el nombre del dueño.



¿Cuántas personas viven en Mataje?



90 familias en la parroquia, que necesitan atención. No hay un plan de desarrollo. Las escuelas de Mataje y El Pan se trasladaron a San Lorenzo, así como el Centro Infantil del Buen Vivir, porque no tenía 30 niños como en el resto del país. Ahora nos cuestionan hasta por la carretera y el puente.



Pero aún no tiene conexión con Colombia.



Están trabajando. Colombia tiene la responsabilidad de terminar la vía, pero también tiene que cuidar su lado para la seguridad de todos. Nosotros no podemos controlar quién viene y va. Además, la Asamblea trataba la Ley de Desarrollo Fronterizo, pero ni conocen la zona y tampoco nos han invitado a los habitantes limítrofes.