Jaime Vargas: ‘Si el Gobierno quiere respaldo tiene que dar resultados’

Jaime Vargas asumió la conducción de la Conaie para el periodo 2017-2020, el pasado jueves 12 de octubre de 2017. Con ello, tomó el lugar que ocupó Jorge Herrera, en los últimos cuatro años.

El amazónico llegó a Guayaquil para firmar, junto a la Ecuarunari y los Pueblos Montuvios, la Declaración de Guayaquil que busca agilizar las investigaciones por casos de corrupción.



Hizo un análisis a los casi cinco meses del Gobierno de Lenín Moreno. Refirió que hasta diciembre hay plazo para constatar cambios estructurales en el Régimen, si es que quiere el apoyo de las bases indígenas.



Sobre su gestión, afirmó también que uno de los retos es lograr el fortalecimiento de la organización en las tres regiones del país.



Usted asume la dirigencia con un escenario político coyuntural en el que hay un proceso de diálogo y una consulta, ¿qué posición adoptará?



El participar en el llamado diálogo nacional no quiere decir que el movimiento indígena estamos al 100% decididos a ese nivel. Lo que hemos dicho es sí, apoyamos, porque vemos que no se había visto un Gobierno que diga vengan, conversemos, que invite a la oposición mismo.



¿Por qué no están totalmente convencidos?

Veo que el Gobierno tiene una buena predisposición, le hemos dicho sí, vamos a gobernar juntos en el territorio ecuatoriano, es importante la construcción de un Estado Plurinacional, pero el Gobierno tiene que cambiar todas las estructuras del Gobierno.



¿Como cuáles?



De los ministerios, de las direcciones, de los gobernadores, tenientes políticos, directores distritales. Tiene que cambiar, ya no más correísmo, hay gente correísta que está tratando de imponer, que están tratando de impedir el proceso de diálogo.



¿Qué es lo que piden en ese sentido?

Queremos indígenas, hay indígenas que sí se involucraron en Alianza País y que hicieron daño a la Conaie, a las regionales durante 10 años. Ahí está el mismo Collahuazo, Curicama. A esa gente no vamos a permitir que estén.



¿Entonces qué medidas van a tomar para que se escuche su pedido?

Estamos estructurando un plan de Gobierno, no de la Conaie, sino de un Estado Plurinacional. Cómo tenemos que administrar, cómo podemos gobernar el territorio ecuatoriano. Desde ese espacio vamos a ir tomando decisiones. En la Amazonía, he dicho, hay la mayor población de pueblos y nacionalidades, ahí tienen que gobernar los pueblos y nacionalidades.



¿Cuál de las últimas designaciones que hizo el Presidente no están de acuerdo?

¿A quién pone de vicepresidenta de la República? A una persona que es de Alianza País. No estoy de acuerdo, ella es de la línea correísta. En la Asamblea el tema de las amnistías los oficialistas proponen que todos los que somos declarados terroristas, saboteadores, secuestradores, sean mediante indulto.



¿Entonces, eso condiciona el diálogo?

Por eso, si el Gobierno quiere respaldo tiene que dar resultado hasta el mes de diciembre, caso contrario nos verán en las calles con las lanzas como siempre nos han visto.



¿Cuál es la posición de la Conaie frente a las preguntas del Yasuní y minería?

No estamos de acuerdo al cien por ciento. Dijimos siempre: cero minería, dejar bajo tierra el petróleo. La lucha continúa.



¿En qué se basará su gestión?

La Conaie inicia un nuevo reto: el fortalecimiento de las bases. El 12 de octubre asumimos esta gran responsabilidad, he planteado un plan de Gobierno en el que el compromiso es respaldar a los pueblos en sus procesos de lucha en defensa de la vida, del desarrollo, educación y también decirles que la Conaie tiene representaciones en las tres regiones. Queremos involucrar a los líderes históricos, a los jóvenes, a los medios de comunicación, empresarios, trabajadores.