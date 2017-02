Jaime Nebot votó y respondió a acusaciones de Guillermo Lasso

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, uno de los líderes del Partido Social Cristiano (PSC) ejerció su derecho al sufragio en la junta 250 del colegio José María Egas, en el sur de Guayaquil. Antes de votar se refirió a la polémica que se produjo con el movimiento Creo, de Guillermo Lasso, por la ocupación de un espacio en el Centro de Convenciones.

Nebot ingresó al recinto acompañado de simpatizantes a las 09:50, hoy 19 de febrero del 2017. Luego votó y no enseñó la papeleta antes de ingresarla a la urna-biombo. Al ingreso al recinto electoral ofreció declaraciones y se refirió a la polémica con Creo, movimiento que impulsa la presidencial de Guillermo Lasso.



"Me da risa y pena. Niños bonitos acostumbrados al show, al llanto y a la calumnia. En el centro de Convenciones van a estar trabajando el control electoral de Creo. Ayer también trabajaron y van a seguir trabajando. Es absurdo pensar que les queremos impedir. Es un derecho", comentó el burgomaestre.



El Alcalde dijo que uno de los salones que estaba destinado al control electoral de Creo se lo quiso convertir en un espacio para hacer un mitin político. Dijo que ese espacio ya fue contratado con anterioridad por el PSC.



"Me parece una enorme imprudencia tanto de Creo como de los señores del Centro de Convenciones que es Municipal, pero administrado por la empresa privada. Es una irresponsabilidad pretender hacer en el mismo sitio un mitin", añadió. Además sostuvo que la Administración del centro "tendrá que responder" por el inconveniente.