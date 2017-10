Jaime Nebot: ‘No vamos a votar por el alza del impuesto a la renta’

Entrevista a Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil.

¿Cuál es su lectura de la situación política actual, tras el anuncio de las medidas económicas?



El pueblo ecuatoriano va a estar contento de que no haya paquetazo porque habría traído repercusiones políticas y económicas muy graves. Los empresarios sí están desilusionados.



¿Por qué?



Esperaban mayores estímulos. Creo que hay un enfrentamiento de conceptos, los fiscalistas creen que primero hay que traer plata del público para llenar la caja fiscal y después preocuparse del crecimiento de la economía. Nosotros creemos al revés. Está probado que subir tributos en una economía débil, baja las recaudaciones.



Pero los empresarios pedían la eliminación total del anticipo del Impuesto a la Renta.



Lo primero que debe eliminarse es la aberración de cobrar en ciertos casos un impuesto a la renta a empresas que pierden. Creo que no se puede eliminar todo de un golpe, lo mismo que el Impuesto a la Salida de Divisas, porque no puede dejar vacío el fisco, mientras el fisco se recupera a otro ritmo.



¿Cómo influye está coyuntura en la consulta?



La consulta es muy pronta y es positiva como concepto porque le permite al pueblo decidir su destino sin intermediarios. Decir sí a esas preguntas es lo conveniente. Hay que tener claro: los políticos no deben manipularla, no deben buscar resultados electorales para sí, al pueblo hay que orientarlo.

El Presidente dijo que conversó con usted el tema de la reelección indefinida, ¿cuándo y en qué contexto se dio?



Varias veces, soy muy claro: siempre he dicho que las reelecciones eternas no son convenientes. Ahora, eso es una decisión del pueblo, si mañana vota que sí es conveniente, entonces es conveniente, pero tiene que estar apagada a la Ley.



¿Cómo queda el PSC en Guayaquil, sin usted como candidato el 2019?



Las elecciones las va a ganar el pueblo de Guayaquil, ¿y sabe por qué? Porque tiene que escoger entre los que han destruido Guayaquil, los que no la conocen y no han hecho nada, los que han hecho poco bien y mucho mal o nosotros que hemos hecho poco mal y mucho bien.



¿El PSC se sumará al pedido de juicio del vicepresidente Glas que propone Creo o al de AP?



Tenemos nuestro propio planteamiento de juicio político. Habrá que sumar a todos los que estén en eso. La justicia está haciendo lo suyo y no me gusta opinar porque eso les toca a los jueces. La situación es insostenible y debe ser resuelta a través de un mecanismo jurídico que es el juicio político.



¿Entonces con el PSC, hay tres planteamientos en la Asamblea?



Nosotros no somos acomplejados en ningún sentido, pero tampoco crea que deciden por nosotros y nosotros ponemos la firma.

¿Espera que AP se sume a la propuesta de ustedes?



Espero que coincidamos, esa es la palabra que hay que usar: coincidir en el objetivo. Creo que al menos gran parte de País tendrá que coincidir.



¿Ve posible una nueva mayoría en la Asamblea?



Depende para qué, todo eso es eufemismo. La oposición, ¿oposición a qué?



¿Entonces, ahora no hay en qué oponerse al presidente Moreno?



Sí, por ejemplo nosotros no vamos a votar por el incremento del impuesto a la renta. Con todo respeto no vamos a votar por eso.



¿Si se mantienen las medidas no votarán a favor?



En la parte de incremento de impuestos, hay cosas muy sensatas. En lo que estemos de acuerdo sí y en lo que no, no.