Jaime Nebot sobre el regreso de Abdalá Bucaram: 'No tengo ningún problema con el que señor regrese'

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, afirmó este 3 de mayo del 2017 que no tiene problema con el regreso del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz. Y aclaró que es su derecho tener una aspiración política. Esta aseveración la realizó durante su acostumbrada entrevista radial de los miércoles.

“El señor Bucaram, entiendo, ha cumplido con los requisitos legales para poder regresar, en lo personal no tengo ningún problema con que el señor regrese, es su derecho y si el señor tiene su aspiración política también tiene derecho a tenerla”.



Pero advirtió que serán los guayaquileños y ecuatorianos los que juzguen en las urnas si es lo conveniente o no. “La democracia es así, la democracia no es para hacer lo que a uno le gusta, la democracia no es para gobernar en función de caprichos ni mucho menos, el pueblo tiene la madurez para juzgar”.



El ex Jefe de Estado retornará al país el próximo 17 de junio. Su hijo, el ex presidenciable Abdalá ‘Dalo’ Bucaram Pulley, afirmó que llegará ese día al Suburbio de Guayaquil.



Ayer, 2 de mayo, durante una entrevista televisiva, refirió que su padre seguramente participará en las elecciones seccionales del 2019. Sin embargo, no especificó si terciará por alguna Alcaldía o Prefectura.



“Aquí cualquiera puede ser candidato a cualquier cosa mientras reúna los requisitos legales, después ya será cuestión del pueblo que es lo que quiera resolver el pueblo por su propio futuro”, agregó Nebot.



El Alcalde guayaquileño también se refirió a su relación con el Gobierno del oficialista Lenín Moreno. Comentó que continuará defendiendo las rentas, el modelo y el derecho a prosperar del Puerto Principal.



Pero también dijo que seguirá velando por lo que cree le conviene al Ecuador. Entre ellos citó a la libertad, democracia, economía social de mercado para que venga la inversión extranjera y se genere empleo.



Nebot puntualizó que el próximo Gobierno deberá atender a la población agrícola. “El agro sigue sin crédito oportuno, ya no hay Banco de Fomento, por ejemplo. El agro sigue sin incorporar la tecnología gratuitamente (…) el agro sigue sin una política de sustentación”, advirtió.