Jaime Nebot sobre Ley de Plusvalía: 'Esta gente está acostumbrada al Estado gordo y al pueblo flaco'

Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, cree que hay desesperación por la candidatura presidencial de Cynthia Viteri. Esto ante la carta abierta de un empresario guayaquileño que le pedía a la socialcristiana declinar para apostar por una postulación más potente.

Lo dijo la mañana de este 14 de diciembre del 2016. Nebot fue consultado sobre su posición respecto a la misiva que fue difundida en redes sociales. “Con susto y preocupación no quieren competir sino ganar por ‘walk over’, como se llama en el tenis, que no se presente al partido el adversario”, refutó.



Nebot cuestionó al proyecto de Ley de Plusvalía que impulsa el oficialismo y anotó que se siente sorprendido que Lenin Moreno “diga que cree en eso”. A su criterio, esta norma perjudica a todos los ecuatorianos.



“Lo que se debe combatir es la filosofía de fondo tras esto: esta gente está acostumbrada al Estado gordo y al pueblo flaco”, indicó.

Agregó que la ley, cuando se apruebe, obliga a los municipios a un constante revalúo de los bienes. No obstante, afirmó que esto no debería significar un incremento de los impuestos prediales.



“He dicho que si en Guayaquil yo actualizo los avalúos y suben un 10%, es decir: lo que valía 100 vale 110, yo voy a bajar los tributos en un 10% para que los efectos sea cero”, anotó.

Pero Nebot dijo que le preocupa la situación de otros Municipios que no podrán hacer lo que él hará para el Puerto Principal.



“Muchos Alcaldes, que no tienen dinero, en parte porque la situación actual así lo indica y en parte porque tienen muchos gastos y poca inversión, van a ver en la subida de los avalúos la forma de subir los impuestos prediales y contribuciones y sacarle más dinero a la gente”, manifestó.