Jaime Nebot dice que hay una ‘pandemia’ delincuencial

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, insiste en la necesidad de derogar las leyes que considera como prodelincuenciales. En una entrevista con diario Extra, publicada este 17 de octubre del 2017, refirió que en la ciudad “hay una pandemia delincuencial, alcahueteada por las leyes prodelincuenciales”.

Agregó que el delincuente se siente protegido por las leyes. “Los antecedentes de un delincuente son cinco, diez, quince, veinte, veinticinco veces preso y veinticinco veces libre”.

Por ello, dijo, aumenta la delincuencia y que si no hay derogatoria de esas disposiciones y si no hay una política de Estado a favor de la seguridad, no va a haber mejoras.



En su enlace radial del pasado 16 de octubre, Nebot comentó que el robo en la avenida Simón Bolívar, junto Malecón, reflejó lo que ocurre en el Puerto Principal. En un video difundido en la redes sociales se observa como tres hombres siguen a un vehículo, uno se colocó delante, y los otros a los costados, hasta que obligaron al conductor a bajar los vidrios y lo asaltan; luego huyen.



“Que no se me malentienda. Yo me alegro que haya sucedido lo del Malecón porque atrajo la atención de la prensa y ciudadanía. Eso que ocurre en el Malecón ocurre en todas partes, todos los días en la ciudad”.



El tema delincuencial generó también la reacción del Ejecutivo. El presidente Lenín Moreno afirmó durante la sesión solemne por los 197 años de Independencia de Guayaquil, el 9 de octubre, que 700 policías se sumarán al control de la delincuencia.



Los uniformados se integrarán a fin de mes, 500 de ellos laborarán en el Puerto Principal, los restantes serán repartidos en los otros cantones de Guayas. Así lo afirmó el lunes, 16 de octubre, Marcelo Tobar, comandante de la zona 8 de la Policía.



El tema delincuencial ha generado la reacción de la ciudadanía. Luis Palma, joven de 20 años, caminaba por la avenida Plaza Dañín, en la Atarazana, cuando fue interceptado por una motocicleta con dos sujetos a bordo. Eran las 22:45 del 16 de octubre del 2017 cuando le sustrajeron la billetera y el celular.



La acción se registró en menos de 2 minutos. Contó que durante el robo lo apuntaron con un arma de fuego en la cabeza para amedentrarlo. El tema de la delincuencia en las últimas semanas ha generado reacción de la ciudadanía en las redes sociales, principalmente.



“No se puede salir tranquilo en ninguna parte”, comentó tras recordar que el pasado 6 de octubre, tres individuos asaltaron a los pasajeros de un auto en la avenida Simón Bolívar, junto al Malecón 2000.