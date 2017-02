Jaime Nebot: ‘Ya es hora de que lo que se ha hecho en Guayaquil se haga también en Ecuador’

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dio su apreciación respecto al Diálogo Presidencial que organizó Diario EL COMERCIO el pasado 5 de febrero. Refirió que la presidenciable Cynthia Viteri (PSC) fue “ganadora indiscutible” de la jornada que reunió a los ocho candidatos.

En su habitual enlace de los miércoles, el personero municipal afirmó la mañana de este 8 de febrero que hoy las cifras ubican a la presidenciable socialcristiana en la segunda vuelta electoral. En referencia a ello, hizo un llamado a los electores: “la mejor obra que podemos hacer en los próximos días es cambiar este Gobierno”.



Nebot precisó que ya es hora de “hacer en el Ecuador lo que se ha hecho en Guayaquil”. Y cuestionó que se diga que las propuestas de Viteri son demagógicas.



“Estas cosas están pensadas por una mujer que no solamente es sensible, inteligente, franca, cariñosa, sino que sabe lo que está diciendo, porque sabe que va a heredar un país quebrado, sabe que no hay dinero (…) estas propuestas que parecen irreales son reales para quienes ya las hemos ejecutado”, detalló.



En ese sentido explicó que propuestas como la entrega de tablets y la construcción de viviendas populares, por ejemplo, ya se han aplicado en Guayaquil con éxito. También dijo que es viable el plan de tarifa cero en consumo de energía eléctrica hasta 130 kilovatios en la Costa y 110 en la Sierra.



Explicó que reconoce la inversión que hizo el gobierno de Rafael Correa en energía hidroeléctrica porque eso permitió abaratar el costo. Detalló que un kilovatio de energía vale USD 0,02 en el país, pero que esa energía es vendida a Colombia a USD 0,06 y se le cobra al industrial ecuatoriano a USD 0,10. “Después se quejan de la no competitividad”, manifestó.



En materia de empleo, Nebot indicó que en el Gobierno de Viteri se generarán plazas laborales a través del turismo y la construcción. Además de la generación de confianza y seguridad jurídica para la llegada de inversión extranjera.



Nebot aprovechó para cuestionar –sin citar nombres- a otros candidatos a la Presidencia por ofrecer empleo cuando han despedido empleados. “Por ahí oigo a personas que proponen empleo, cientos de miles de empleo, pero despiden de su negocios a cientos de empleados dejándolos en la calle pese a ganar dinero, eso no tiene credibilidad, en la vida hay que ser y parecer”.



El personero municipal puntualizó, además, que el voto útil le será favorable a Viteri porque ya las encuestas la ubican segunda en la primera vuelta. Y que en la segunda, los votos la favorecerán porque “el espectro de la gente es amplia, no es una mujer sectaria que no está en ningún extremo”.