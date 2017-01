Jaime Nebot cree que el Gobierno trata de 'estancar' a Guayaquil en tema Aerovía

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, afirmó este 18 de enero del 2017 que desde el Gobierno se trata de “estancar” y “menospreciar” a la ciudad y su población. Esto en referencia a la supuesta demora en la autorización del contrato de préstamo para la construcción del sistema de transporte aerosupendido Aerovía.

En su habitual enlace radial de los miércoles, el personero municipal afirmó que el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, tenía sobre su escritorio los informes favorables del proyecto desde el pasado 14 de diciembre del 2016. Según Nebot, sólo debía firmar el documento para dar luz verde al endeudamiento del municipio local por USD 100 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo para la construcción del proyecto.



“El Municipio de Guayaquil no pide garantía del Gobierno, ni el acreedor quiere la garantía del Gobierno. Aquí no hay aval del Gobierno, aquí no hay garantía del Gobierno, aquí no hay riesgo del Gobierno, simplemente existe una disposición en la Ley que dice que ese tipo de endeudamiento necesita un visado del Gobierno, su aprobación”, manifestó.



El Alcalde aseguró que se enteró que el Ministro “ha dicho que él no va a firmar hasta después de las elecciones”, el próximo 19 de febrero.



“¿Qué es esto? ¿Odio hacia la ciudad de Guayaquil, desprecio hacia los guayaquileños? Es politiquería. ¿Cree que a nosotros nos hace daño? No, daño le hace a las 40 mil personas de Durán”, cuestionó.



Nebot puntualizó que si con la negativa de viabilizar el proyecto se busca generar un daño político, indicó que se lo están haciendo a las candidaturas del Gobierno. “A esta gente hay que negarle el voto, no por ideología, ni por política, sino por esa actitud mezquina y bastarda contra la ciudad”.