Jaime Nebot sostuvo una corta reunión con Fiscal del Guayas

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, llegó hasta el despacho de la fiscal de Guayas, Patricia Morejón, en el piso 13 del edificio de la Fiscalía, en el centro de la ciudad. La tarde de este 19 de enero del 2017, el personero municipal dijo que acudió voluntariamente por un tema “ético y no legal” para defender su honra.

Nebot sostuvo una corta reunión con la fiscal. A su llegada le afirmó que ha sido público y notorio que “de manera burda, dolosa, sin prueba y sin ninguna firma de responsabilidad” se incluyó su nombre en una lista de 18 personas que supuestamente habrían recibido sobornos hace 30 años por parte de la constructora Odebrecht.



“Quiero decirle que estoy a su disposición, actúe usted, como lo dije ayer, con toda libertad dentro del marco de la Ley. Simplemente he venido a decirle eso, aunque evidentemente en mi caso, es claro e irrefutable, que no tengo absolutamente ninguna vinculación ni ninguna injerencia en este caso”, dijo.



Nebot afirmó que en su vida "ha actuado dentro de la Ley" y que la próxima semana iniciará una serie de diligencias preparatorias para que los actores físicos e intelectuales de "la calumnia" vayan a la cárcel.



“Yo no persigo a nadie y menos con gente inmoral que no tiene honor y que no sabe hacer política decente como yo lo he hecho toda mi vida”, indicó tras abandonar el despacho de Morejón.

La Fiscal no quiso adelantar criterios respecto al caso, pero refirió que deberá analizar algunos temas para ver si procede o no aperturar una indagación previa.



“Realmente lo que el Alcalde ha venido a hacer es que si hubiera una investigación dentro de cualquier caso en el que el Alcalde esté mencionado dentro de alguna investigación, ha venido esta mañana a ponerse a las ordenes de la Fiscal para colaborar con la justicia”.



La visita de Nebot al edificio de la Fiscalía se dio entre una concentración de militantes del Partido Social Cristiano, en los exteriores del organismo. Los simpatizantes llegaron con banderas de Guayaquil y con carteles con mensajes de respaldo.



Entre gritos de “Guayaquil con Nebot” o “Sigue Nebot sigue”, el personero municipal fue recibido y despedido en la Fiscalía. La Policía estuvo en el sitio para precautelar el orden.

Nebot cuestionó la noche del jueves 19 de enero, en un espacio de televisión pagada, que se lo vinculara con ese listado, publicado inicialmente por un rotativo de Guayaquil, pero con su nombre tachado. La lista se difundió luego con los nombre completos en redes sociales y fue replicada por medios de comunicación.



Nebot llegó a las 11:02 al centro de Guayaquil. Avanzó a pie alrededor de dos cuadras hasta el edificio de la Fiscalía, ubicado en la esquina de las calles Córdova y Víctor Manuel Rendón, e ingresó entre apretujones de simpatizantes y policías.

El alcalde Jaime Nebot se dirigió a sus simpatizantes en un discurso. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

La fuerza pública había dispuesto desde temprano un piquete de más de 40 uniformados para la seguridad de la edificación. Los seguidores del Alcalde, funcionarios y curiosos pugnaban por acceder junto con el burgomaestre. En ese intento, se produjeron daños en la puerta enrollable del inmueble. La candidata a la Asamblea por el Partido Social Cristiano, Mayra Montaño, quien también forcejeó para ingresar, perdió su teléfono celular.



Los simpatizantes de Nebot coparon La Merced, el pequeño parque frente al edificio de la Fiscalía; y las calles aledañas. La Agencia de Tránsito Municipal requirió cerrar el paso temporalmente en los alrededores para evitar contratiempos con el tránsito.



Mientras Nebot permanecía en el interior de la Fiscalía, afuera sus simpatizantes gritaban consignas contra el Gobierno y a favor de la gestión del alcalde: “¡Esto no es pagado, Nebot se lo ha ganado!”, repetían. Nebot salió 30 minutos después y caminó hasta el edificio de la Municipalidad, a cuatro cuadras de distancia, escoltado de una marea de simpatizantes.