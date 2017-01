Nebot se presentará voluntariamente en la Fiscalía de Guayas el 20 de enero

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, rechazó que hace 30 años haya recibido sobornos por parte de la constructora Odebrecht. El personero municipal aseguró que “una calumnia” busca mancillar su honor y aseguró que acudirá a la Fiscalía para iniciar una acción legal en contra de los “autores y cómplices de la infracción penal”.

En cadena televisiva, la noche de este jueves 19 de enero del 2017, Nebot desestimó un listado con 18 nombres que fue difundido en las redes sociales y en el que se incluye su nombre. Dicha lista indicaba que los supuestos sobornos se habrían realizado durante la construcción del Trasvase de Santa Elena, en el gobierno del expresidente León Febres Cordero.



Incluso la lista fue publicada por un rotativo guayaquileño con nombres cubiertos. Y el pasado 18 de enero el legislador Christian Viteri (exAP) publicó en su cuenta de Twitter los 18 nombres. Todos se relacionan con el Partido Social Cristiano y se menciona a Nebot con el alías de “Matraca”.



Nebot aseguró que el trasvase no estuvo en el ámbito de su competencia, ni integrante de la entidad contratante: la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Cedege).



“Hace 16 años soy Alcalde de Guayaquil, nunca se han cuestionado mis procedimientos y jamás he celebrado contrato alguno con Odebrecht; es más, la única vez que concursaron perdieron, esto en la concesión del aeropuerto de Guayaquil. Queda claro pues que nunca he intervenido en ninguna contratación de Odebrecht”, manifestó.

Nebot afirmó que en el reportaje del rotativo guayaquileño se indicaba que según los sobornadores se enviaba dinero a cuentas de Guayaquil y Miami. “Jamás Odebrecht o sus funcionarios han enviado dinero a cuentas mías, de mis familiares, o de mis empresas”.



Pero el Alcalde cuestionó que solo se hayan considerado los nombres de gente allegada a Febres Cordero. Dijo que el reportaje indica que Odebrecht ha contratado en Ecuador más de USD 5 000 millones. Y detalló que con el Municipio de Quito el montó fue de USD 2 009 millones; con el Gobierno de Correa USD 1 600 millones y que con los gobiernos de Sixto Durán Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio USD 1 184 millones. Mientras que con el Gobierno de Febres Cordero, el contrato aludido, sumaba un monto de USD 176 millones.



"Sospechosamente, en el papelucho de marras, los 18 nombres, entre los que insinúan perversamente el mío, pertenecen exclusivamente a funcionarios y allegados a León Febres Cordero. O sea que en los otros gobiernos que han contratado con Odebrecht miles de millones de dólares, no hay nadie a quién acusar o calumniar. ¿Nos creen tontos?", criticó.



La autoridad guayaquileña aseguró que este viernes 20 de enero del 2017 se presentará “voluntariamente” en la Fiscalía de Guayas para que se “indague todo lo que se quiera” sobre el referido caso. Pero anotó que la siguiente semana solicitará diligencias preparatorias, “para luego iniciar la acción penal pertinente que, tarde o temprano, lleve a la cárcel a todos los autores (materiales e intelectuales) y cómplices de la infracción penal que han cometido, al imputarme falsamente un delito”.

Mientras, el presidente Rafael Correa dijo este 19 de enero, que los nombres en la lista en cuestión, entre los que constan además de Nebot, Joffre Torbay, Miguel Orellana, Heinz Moeller, no “significa que estén involucrados en corrupción”.



“Pueden ser amigos, que eran contactos, tenían cercanía, pero de seguro dentro de esos 18 sí hay gente que recibió billete porque también hay certificados de cantidades escritas a mano que se han entregado a personas”.