Jaime Nebot: Vamos a ganar la Alcaldía de Guayaquil en el 2019

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, afirmó este 26 de abril del 2017 que la alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) ganará la Alcaldía local en las elecciones seccionales del 2019.

En su habitual enlace radial de los miércoles, el personero municipal afirmó que la coalición triunfará “otra vez” porque “el pueblo quiere que la ganemos”. Y porque tienen alma y dinero para trabajar, especialmente, por los más pobres de la ciudad.



Aunque no detalló si irá a la reelección y tampoco refirió quién sería la carta del PSC-MG en caso de su no participación, puntualizó que en los comicios tendrán dos adversarios. “No voy a decir quienes, porque todo el mundo sabe quiénes son”, refirió el Alcalde.



Nebot explicó que uno de ellos ha hecho cosas sociales, pero dijo que ya no tienen plata para hacerlo. “Nosotros hemos hecho cosas sociales y tenemos plata para seguirlas haciendo y poderlas aumentar”.



En tanto por los otros adversarios indicó que no tienen alma. “Y cuando no tiene alma, no cierto, el pobre no le interesa y el pobre sabe eso. Nadie cambia lo bueno y probado por lo malo o por lo incierto”, advirtió.



El Alcalde aceptó que la campaña será intensa, pero dijo que eso es agradable y que no hay nada que no se logre con esfuerzo. “Yo no desprecio a nadie, pero cuidado se quedan con los chorritos hechos otra vez”, manifestó.



Nebot también hizo un balance sobre los resultados electorales de los comicios presidenciales del pasado 2 de abril. Aseguró que la serenidad está volviendo al país, pero no la conformidad.



Acotó que el país se encuentra frente a una crisis económica que se ha agravado y que hay visos de empeorarse si no se toman medidas. Entre otras, citó la generación de confianza y seguridad jurídica, la repotenciación del agro, las concesiones, atraer inversión extranjera.



El Alcalde de Guayaquil también habló sobre temas locales. De la intención del Gobierno de entregarle varios parques, entre ellos Samanes, a la administración municipal, anotó que es “su deber recibirlos”.



Sin embargo, aclaró que los tomará bajo dos condiciones: que estén en “perfecto estado” y que asuma el Estado el costo del consumo de energía.



Nebot fue consultado por los periodistas sobre la advertencia del presidente Rafael Correa al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) sobre expropiar 164 hectáreas de terrenos para ampliar el parque Samanes. Esto si es que no se llegaba a un acuerdo económico para la venta.



El personero municipal acotó que ampliar el parque es bueno para Guayaquil, pero dijo que cómo adquiera el Gobierno los predios para aquello “ese ya es un problema del Gobierno”.