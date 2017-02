Jaime Nebot llama a 'defender la democracia' desde las calles

El alcalde de Guayaquil y líder socialcristiano, Jaime Nebot, pidió ejecutar una "gigantesca" movilización. Este lunes 20 de febrero del 2017 pidió a líderes locales en otras ciudades que se sumen a su iniciativa para "defender la democracia".

El anuncio lo hizo en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil. "Desde hoy mismo vamos a proceder a organizar, como sabe hacerlo el pueblo de Guayaquil, por si fuera necesario una gigantesca movilización para que desde las calles defendamos el derecho a la democracia", dijo.



Aunque la decisión fue local, pidió a otros líderes de más ciudades sumarse. "Yo quiero sugerir, yo no doy consejos, doy opiniones, a todas las personas que tengan liderazgo y representación en todas las ciudades del Ecuador que procedan de igual manera. Tenemos que estar dispuestos a defender la democracia en las calles".



Al Alcalde lo acompañaron Cynthia Viteri y Mauricio Pozo, el binomio presidencial del Partido Social Cristiano (PSC) que, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), estarían lejos de pasar a una segunda vuelta.



Esta movilización, añadió, es para evitar que "se consuma un fraude electoral". El líder socialcristiano dijo que los observadores nacionales e internacionales no pudieron observar que el sistema del CNE no haya estado cargado antes del inicio del escrutinio oficial; a su criterio tampoco se permitió tener un conteo de votos paralelo.



Nebot ratificó que el PSC votará por el candidato presidencial de la alianza Creo-SUMA, Guillermo Lasso, en caso de que exista una segunda vuelta. Hasta las 12:08 con el 88,6% de actas escrutadas en el CNE Lenín Moreno tiene 39,12 y Guillermo Lasso 28,31%.

Según el Alcalde, el PSC alcanzaría al menos seis asambleístas en el Guayas.