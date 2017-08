Jaime Nebot: ‘Me alegra en lo personal que este Gobierno no haya caído en el paquetazo’

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, aseguró que le “alegra en lo personal” que el Gobierno del presidente Lenín Moreno no haya adoptado el ‘paquetazo’ como medida de recuperación económica.

Lo dijo este 2 de agosto del 2017 durante su habitual enlace radial de los miércoles.

En su intervención la autoridad se refirió a los anuncios económicos del Mandatario que efectuó la noche del pasado 28 de julio.



“Ojalá que no caiga nunca (en paquetazos) y el día que caiga –que no quiero que caiga- estaremos en contra definitivamente porque el latigazo al pueblo consumidor en beneficio de un Estado no es correcto. El Estado está para servir al pueblo”, refirió.



Nebot se mostró a favor de que haya que renegociar la deuda, porque al diferir el valor adeudado permite que haya dinero. Pero también dijo que para la recuperación económica del país es necesario “achicar” el tamaño del Estado y crear actividad económica.



“Si usted no crea actividad económica, si usted no da confianza, seguridad jurídica, estímulos, si usted no hace que la inversión extranjera venga entonces ¿cómo se crea la prosperidad?”, se preguntó el Alcalde.



El personero municipal también se refirió a los avances en las investigaciones por los casos de corrupción. Refirió que a la Contraloría hay que fortalecerla sin perjuicio de lo que pueda hacer o no un contralor.



En esa línea cuestionó que se haya quitado el informe previo a la suscripción de contratos por parte de la y el procurador general del Estado. “Dije eso es una barbaridad, pronto el país cosechará en materia de corrupción el haber suprimido este requisito, para un funcionario honesto esto era una garantía”, anotó.



Según Nebot el bloque del Cambio Positivo, a través del legislador Henry Cucalón, presentó un proyecto de Ley para que se restablezca dicho informe previo a la suscripción de contratos.



“Ahora está de moda esta a palabra post, hacer las cosas después de, las cosas hay que hacerlas antes de. Eso es como las auditorias en las compañías, de qué le sirve a usted una auditoria para que le expliquen cómo ha quebrado su negocio después de que ha cerrado sus puertas, lo importante es que la auditoria permanente, mientras se trabaja, indique qué es lo que está mal para corregirle”, explicó.



Añadió que hay que empujar lícitamente a la justicia independiente para que haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, puntualizó que corrupción no solo son los casos que están en la palestra pública actualmente, sino también la inseguridad, narcotráfico, violencia contra la mujer, etc.



Nebot también se refirió en su entrevista sobre las críticas de legisladores de Alianza País a su gestión, durante la sesión de la Asamblea Nacional, en el populoso Monte Sinaí, el pasado 26 de julio.



El Alcalde tildó de mentirosos a los legisladores que lo acusaron de supuestamente no haber emprendido obras en el popular sitio, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Dijo que “una parte chiquita” de Monte Sinaí corresponde a la obra Municipal, mientras que la “parte grande” al Gobierno.



“¿Quién hizo Socio Vivienda? El Gobierno ¿Por qué? Porque los terrenos eran de ellos. ¿Quién hizo Mi Lote y Mucho Lote? El Municipio ¿Por qué? Porque los terrenos eran nuestros (…) quienes dijeron eso engañaron a sus colegas de Alianza País”, manifestó.



Puntualizó que el Régimen construyó un Hospital y una escuela del Milenio en ese sector porque está dentro de sus terrenos. “No nos corresponde a nosotros la obra pública, les corresponde a ellos, tal es así que están tramitando en el Municipio de Guayaquil los permisos para hacerlo”.