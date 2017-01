Jaime Nebot respondió a denuncias de AP sobre supuestos contratos millonarios de su cuñado; Leonardo Bohrer se defiende

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tomó distancia de su cuñado Leonardo Bohrer, quien la mañana de este 24 de enero del 2017 fue cuestionado por los candidatos de Alianza País (AP) en Guayas por presuntos contratos millonarios con el Municipio local.

El personero municipal apareció esta noche en redes sociales, pero envió su intervención por escrito a los medios previamente. Nebot aclaró que Bohrer es solo su cuñado “no ha sido ni es Social Cristiano y con sus actividades particulares no he tenido ni tengo relación alguna. El tendrá que explicar y responder sobre sus actos. Él y solo él, pues yo solo respondo por mí mismo”.



Según el Alcalde, la denuncia del oficialismo responde a la “desesperación” de ciertos candidatos ante el aumento de la presidenciable del PSC, Cynthia Viteri, en las preferencias electorales. “El Gobierno ha llegado a la estupidez de denunciarse a sí mismo”, dijo Nebot, pues en el evento de que hubiese corrupción “estarían involucrados funcionarios del Gobierno” que contrata en el sector petrolero.



El bloque de postulantes oficialistas afirmó esta mañana en una rueda de prensa que hacía una denuncia pública a “favor de los intereses de los ciudadanos”.



Julio César Quiñónez, candidato por el distrito 1 de la provincia, explicó que se han encontrado “coincidencias” que involucran a Bohrer con supuestos contratos millonarios con la Alcaldía. Y cuestionó que un grupo de 12 empresas estén domiciliadas en la dirección de la empresa Valdensa, “que pertenece al señor Leonardo Bohrer”.



El postulante mencionó que en la misma dirección estén las empresas Maquisup, Valdensa, Cumasa, Tancro, Consorcio Machala, Consorcio Gamaq, Consorcio Alcantarillado Cóndor, Equimaq, Salinas, Pascuales Prosperina, Maquirno y Gadola tienen la misma dirección y guardan relación con Bohrer. No entregó documentos y solo proyectaron la lista de compañías.



Según Nebot solo dos de las 12 compañías a las que se refirió AP han tenido relación con el Municipio. “Y lo han hecho dentro de la Ley y formando consorcios con conocidos y cumplidos contratistas del sector público nacional”.



Informó que el monto de contratación de esas dos empresas es USD 9 millones y no USD 40 millones como dijo AP y además que el Municipio contrata más barato que el Gobierno Nacional.

“Estoy pidiendo al Contralor General del Estado un inmediato examen especial a los referidos contratos para que verifique lo que yo afirmo”, anotó.



Además, dijo que de la información que consta en los procesos y en los registros públicos, Bohrer no es accionista ni representante legal de esas compañías. “Pero si ha simulado su no participación deberá responder por ello. Los contratos fueron adjudicados previas licitaciones transparentes y competidas”, comentó el Alcalde.



Mientras, Bohrer respondió un cuestionario a EL COMERCIO sobre la denuncia de AP. Puntualizó que él es accionista en las empresas Valdensa y Cumasa, en las demás no es ni accionista ni representante legal. Pero aclaró que “estas dos empresas no han realizado contratos con el Municipio de Guayaquil”.



También dijo que tampoco ha comprado un inmueble valorado en USD 400 000, como denunció AP. Según Quiñónez, Bohrer compró una casa en Guayaquil a través de la empresa Tranco y que la transacción la hizo Girbra que “es la caja chica donde está involucrado Alex Bravo”.



Bohrer respondió: “No tengo ninguna relación con el señor Alex Bravo. Conozco a Carlos Pareja Yanuzzelli desde hace muchos años por actividades relacionadas a la dirigencia deportiva”.