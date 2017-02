Jaime Nebot convoca a una marcha en defensa de la democracia, el próximo 8 de marzo

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, convocó para el próximo 8 de marzo, a las 15:00, a una gran movilización en la avenida 9 de Octubre, en Guayaquil, una marcha en defensa de la democracia.

El burgomaestre dijo que es necesaria una movilización multitudinaria y contundente para evitar que se consolide un fraude que impida una segunda vuelta electoral en la carrera a la presidencia de la República.



En una asamblea con representantes de las "fuerzas representativas de Guayaquil" que llenaron el Salón de la Ciudad, en el centro de la urbe, la tarde de este martes 21 de febrero, el Alcalde decidió hacer presencia inmediata en la Delegación Provincial del Guayas.



"Creo que debemos ir en este instante a protestar y si hay relajo lo enfrentaremos. Pero después de eso me retiro", le dijo a la concurrencia. Y aunque sostuvo que respeta a las personas que hacen guardia afuera del Tribunal, a su criterio estas manifestaciones 'in situ' pierden peso con el paso del tiempo.



Nebot explicó que en 24 horas era imposible organizar una gran movilización por lo que requirió más tiempo para organizar la marcha. "La gente no sale cuando lo dice Nebot, sino cuando está informada", dijo.



El primer personero de la ciudad indicó además que el fraude puede configurarse también un terreno crucial para la oposición, la conformación de la próxima Asamblea Nacional.



"La marcha debe hacerse de anchas o de mangas (...) Si mañana vamos a la calle 30 000 personas, saldría el gobierno a decir que el pueblo de Guayaquil no respalda una segunda vuelta, porque antes eran 300 000 y ahora solo 30 000", agregó.



A la reunión asistieron los presidentes de las Cámaras de Comercio y de la Cámara de la Construcción de Guayaquil. También estuvo León Roldós, para quien han existido prácticas de fraude electoral. "Hay que estar firme defendiendo la libertad y la democracia. Todo espacio debe ser una trinchera para defender la dignidad y la libertad", dijo.



Ya en la avenida Democracia, al norte de la ciudad, cientos de personas esperaban al final de la tarde de este martes 21 de febrero por la intervención del Alcalde, en la misma tarima del movimiento Creo en la que habló 'Dalo' Bucaram, candidato presidencial de FE, y donde más tarde estaba prevista la intervención de Guillermo Laso, presidencial de la alianza Creo-SUMA.



Sobre las 18:00, los manifestantes coreaban consignas cómo "¿dónde está Alcalde, dónde está el Alcalde?", "Y va a caer, y va a caer. Este Gobierno va a caer" o " Correa, ladrón, perdiste al Ecuador".



En el exterior de la Junta Electoral del Guayas



El alcalde Jaime Nebot llegó hasta la avenida Democracia, a pocos metros de la Junta Electoral de Guayas, para defender la segunda vuelta electoral la tarde de este 21 de febrero del 2017.



Entre simpatizantes y coidearios como Cynthia Viteri, la candidata presidencial del PSC, afirmó que hay que estar en "permanente actitud" para garantizar la voluntad popular.



Nebot se ubicó a pocos metros de simpatizantes de Creo, quienes escuchaban a los dirigentes en una tarima, mientras esperaban la llegada de su líder y postulante presidencial, Guillermo Lasso, prevista para las 18:00. También estaba en ese sitio el presidenciable de Fuerza Ecuador, Abdalá Bucaram Pulley.



Bucaram cuando se enteró que Nebot estaba a pocos metros, tomó el micrófono y lo invitó a subirse a la tarima. Sin embargo, Nebot no accedió.



El Alcalde se dirigió únicamente a sus partidarios desde la calle y con micrófono ratificó la gran marcha ciudadana el próximo 8 de marzo para exigir transparencia.



Resaltó la presencia de otros políticos en el propósito de vigilar el proceso electoral y dijo que son coincidencias por la consolidación de la libertad.



Viteri también se dirigió al público. En un corto discurso aseguró que la marcha es sólo un aviso por el derecho a elegir a sus representantes en libertad.