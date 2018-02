Jaime Nebot considera que no cabe que el CNE haga una selección previa en el Cpccs definitivo

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, opinó que no cabe que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haga una especie de selección indirecta para las candidaturas definitivas de los concejeros de Participación Ciudadana.

En su enlace radial de este miércoles, 21 de febrero del 2018, recordó que el pueblo votó en las urnas para que los integrantes sean escogidos en voto directo y universal. No obstante, se mostró de acuerdo en establecer “requisitos severos” para evitar “la proliferación” de candidatos.



Entre las exigencias, dijo, se deben considerar varios aspectos. Citó cuatro: título superior relacionado con las materias sobre las que van a decidir, experiencia en al menos 20 y 25 años, alejamiento de la actividad política-partidista, no tener llamamientos a juicio o haber sido condenado por comisión de delitos.



“Quienes propongan candidatos, que no pueden ser, ni deben ser los partidos políticos, deben ser organizaciones de carácter nacional porque eso evita la abundancia en candidaturas”, reflexionó el Alcalde.

Para la etapa de campaña dijo que estará prohibido que las organizaciones políticas hagan proselitismo, opinen e inviertan dinero en la promoción de candidaturas. “Se van a hacer exclusivamente con el financiamiento igualitario del Estado. No hay posibilidad de intervenir en eso”.



Respecto a las ternas para el Consejo Transitorio, Nebot puntualizó que en los siete grupos que propuso el presidente Lenín Moreno “no hay nadie relacionado al Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero”.



Moreno propuso siete ternas que son encabezadas por Julio César Trujillo, Luis Macas, Manuela Gallegos, Pablo Dávila, Xavier Zavala, Eduardo Mendoza y Mariana Alcívar.

“Sí veo que hay nombres valiosos, con trayectoria en su inmensa mayoría”, refirió Nebot.