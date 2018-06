Nebot no aclaró si será o no candidato a elecciones presidenciales del 2021

LEA TAMBIÉN

En medio de un fuerte contingente policial, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, salió de la Conferencia Camino al Desarrollo, que se efectuó en el Quorum del Paseo San Francisco, en el nororiente de Quito. En ese sitio, el líder socialcristiano expuso sus ideas sobre progreso económico y democracia.

El evento, en el que también participó el expresidente chileno, Ricardo Lagos, finalizó la tarde este miércoles, 13 de junio del 2018. Mientras abandonaba el recinto, los seguidores de Nebot gritaron consignas para que el Burgomaestre corra en las elecciones presidenciales, previstas para el 2021.



Al ser consultado sobre una posible candidatura, Nebot respondió. "No se preocupe por las preguntas, no hay preguntas impertinentes, hay respuestas impertinentes y yo no lo voy a hacer", manifestó el Burgomaestre porteño.



A la conferencia también asistió la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Eva García, ministra de Industrias y Productividad, acompañó a la titular de la función legislativa.



Durante su discurso, Nebot apuntó que no se puede llegar al desarrollo, sin libertad de expresión y pensamiento. Resaltó la necesidad de una articulación entre la empresa privada y el Estado, para dinamizar la economía.



También se refirió a la reducción del gasto público. "Necesitamos en Estado inversor, no obeso ni derrochador; un Estado que haga de la deuda pública un instrumento de desarrollo y la renegocie ampliando plazos y reduciendo intereses".



El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, dio su ponencia con una perspectiva global y aseguró que un cambio de época marca las agendas políticas. El exgobernante, vinculado a la centroizquierda chilena, señaló que la irrupción tecnológica y las nuevas necesidades de la población salida de la pobreza, demandan un mayor esfuerzo de los gobernantes.

Lagos se refirió a los casos de corrupción de la región y sostuvo que no se puede alcanzar el desarrollo sino hay credibilidad y confianza en las élites políticas. Para ello, señaló que se necesita rescatar la ética en la política y lograr consensos a largo plazo con las mayorías.