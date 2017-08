Jaime Nebot: 'La auditoría de la deuda no creo que sea motivo para enjuiciar al Contralor'

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, cree que la auditoría de la gestión de la deuda que impulsó el contralor subrogante Pablo Celi no es motivo para iniciar un juicio político.

Así lo aseguró la mañana de este 16 de agosto del 2017 en su habitual enlace radial de los miércoles. La autoridad guayaquileña refirió que con esa acción del Contralor se establece la verdad.



“Si hay dinero público ¿Quién debe auditar el dinero público? (…) no sé porque se disgustan de que el Contralor quiera establecer una auditoríaa de la deuda pública. Eso le interesa a todo el país, son dineros que terminan pagando todos los ecuatorianos”, aseguró.



Nebot dijo que la bancada del Cambio Positivo en la Asamblea está a favor de restituir la función a la Contraloría de auditar las gestiones administrativas.



En cambio, el Alcalde consideró que hoy existen nuevas circunstancias, pruebas, motivos y argumentos nuevos que “ameritan un enjuiciamiento político” en contra del vicepresidente Jorge Glas.



Sin embargo, espera que la tensión política pase lo más pronto posible porque la situación es vista por los grandes inversores desde el exterior. “Yo no digo que es malo lo que está ocurriendo –cuidado- limpiar, sancionar es bueno. Pero mientras más rápido se acabe mejor, porque esto impide la concretación de las bases para el crecimiento y empleo”, anotó.



Reiteró que el problema de fondo en el país es el económico. En ese sentido cuestionó que se haya desperdiciado dinero, pues -dijo- ello ha provocado desempleo y pobreza. Añadió que los causantes de esa situación y la extrema derecha coinciden en “engordar al Estado” sacrificando al pueblo.



“No entremos a discutir tesis socialistas o no. ¿Dónde está el dinero? Ya no hay dinero para gastar ni para invertir, el Estado simplemente está 'chiro', entonces los dólares hay que buscarlos en la empresa privada nacional e internacional”.



Explicó que para lograr aquello es necesario crear confianza, seguridad jurídica y generar estímulos para atraer las nuevas inversiones.