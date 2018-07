Izquierdista Sheinbaum, primera mujer electa a alcaldía de Ciudad de México

LEA TAMBIÉN

Claudia Sheinbaum, del partido izquierdista Morena liderado por Andrés Manuel López Obrador, se convirtió el domingo 1 de julio del 2018 en la primera mujer electa a la Alcaldía de la Ciudad de México, según una encuesta de boca de urna.

Sheinbaum aventaja con entre 45,5% y 55,5% de los votos, según la firma Mitofsky, difundida por la cadena Televisa. La candidata de la coalición de Andrés Manuel López Obrador rompe así con 21 años de gobierno del también izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).



Alejandra Barrales, del PRD y que fue en coalición con el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano, quedaría rezagada en segundo lugar con entre 27,0% y 33,0%. En el tercer puesto se ubica Mikel Arreola, del oficialista Partido Revolucionario Institucional, con entre 10,1% y 16,1%.



Sheinbaum, quien fue secretaria de Medio Ambiente en la alcaldía de López Obrador (2000-2006), se convertiría en la primera alcaldesa mujer de Ciudad de México electa por voto directo luego de que Rosario Robles fue alcaldesa interina en 2000.



Tras una reforma legal, Ciudad de México dejó de ser un distrito; es ya un estado de la federación y tendrá gobernadora (alcaldesa mayor).



Los candidatos de Morena, que actualmente no gobiernan ningún estado, también se llevarían el triunfo en otras cuatro de las nueve gobernaciones en disputa, según Mitofsky.



En Veracruz, Cuitláhuac García tendría entre 46,9% y 54,1%; en Morelos (centro), el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco estaría entre 47,7% y 55,7%; en Chiapas (sur) Rutilio Escandón sumaría entre 43,7% y 51,7%; y en Tabasco (sur), estado natal de López Obrador, Adán Augusto López arrasaría con 61,7% y 69,7%.



El conservador PAN conservaría la Gobernación de Guanajuato con Diego Sinhué Rodríguez, con entre 40,6% y 48,6%.



Mitofsky no ha divulgado aún las encuestas de boca de urna en los estados de Yucatán (este), Puebla (centro) y Jalisco (oeste), ya que aún no hay una tendencia clara.



Con el triunfo de Morena se modificaría el mapa político en los 32 estados que conforman México y que hasta ahora eran gobernados mayoritariamente por el PRI y el PAN.



Las casillas cerraron a las 18:00 local (23:00 GMT) en gran parte del país, mientras que en el Pacífico cerrarán a las 01:00 GMT y solo en ese momento se podrán difundir encuestas de boca de urna de la elección presidencial.



México celebró este domingo las elecciones más grandes de su historia con más de 18 000 cargos en juego, entre ellos presidente, legisladores federales y nueve gobernadores.