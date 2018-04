Exministro Iván Espinel fue trasladado a Samborondón para audiencia de formulación de cargos

El exministro de Inclusión Económica y Social Iván Espinel fue trasladado la mañana de este sábado 7 de abril del 2018 desde Guayaquil hasta la Unidad de Flagrancia del cantón de Samborondón, donde se prevé que se realice la audiencia de formulación de cargos.

El exfuncionario del actual Gobierno fue detenido en horas de la madrugada en un operativo liderado por la Fiscalía y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), en cumplimiento de una orden de detención con fines investigativos por el presunto delito de lavado de activos, confirmó la Fiscalía.



Las autoridades, que allanaron inmuebles en una de las urbanizaciones privadas de la avenida Samborondón, donde Espinel tiene su residencia -y en otras sectores sin especificar- detuvieron también por el mismo caso a Walter Andrade Muñoz.



Espinel, excandidato presidencial, fue ingresado a la Unidad Judicial Alban Borja de Guayaquil a las 03:45 de este sábado y sobre las 09:30 fue trasladado a Samborondón para la audiencia, en un proceso que le sigue la Fiscalía de Pichincha, a cargo del caso.

El exministro Iván Espinel fue detenido la madrugada de este sábado 4 de abril, por un proceso de lavado de activos. Foto: Cortesía Policía Nacional

Kleber Sigüenza, abogado de Espinel, evitó pronunciarse hasta conocer los cargos que se le imputan a su cliente. "Se dice que es una detención con fines investigativos por un presunto delito de lavado de activos, pero no puedo pronunciarme más allá porque aún no hay nada en concreto", indicó.



La Contraloría General del Estado le abrió siete exámenes especiales a Espinel, subdirector de Control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Quito entre el 26 de marzo y el 16 de abril del 2014, debido a irregularidades en los convenios entre el IESS y las clínicas privadas.



En uno de los casos se investiga el supuesto pago en exceso de USD 65 702 247,41 a una clínica del centro de Guayaquil. Los informes los responsabilizan por supuestas omisiones de control y por no conformar equipos médicos para verificar las facturas.



Se espera que la audiencia de formulación de cargos se realice en Samborondón en el transcurso de la tarde de este sábado. Una veintena de miembros de la Policía y efectivos del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (Gema) custodian el complejo del Edificio Judicial de Samborondón, ubicado en el centro del cantón.