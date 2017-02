El candidato presidencial Iván Espinel encabezó caravanas en Guayaquil

Con micrófono en mano y a bordo de una camioneta, Iván Espinel promocionó su candidatura en el centro-sur de Guayaquil. El presidenciable de Compromiso Social instó este 14 de febrero del 2017 a la ciudadanía a votar por una nueva alternativa joven en política el próximo 19 de febrero.

El candidato estuvo acompañado de su esposa y sus pequeños hijos, además de candidatos a la Asamblea de su organización por la provincia del Guayas. Dijo que en su grupo han sido totalmente transparentes con sus propuestas y que la campaña se basó por el respeto. “No atacamos personas, atacamos ideas, es distinto”.



A su paso por varias calles del Suburbio de la ciudad explicó una de sus propuestas en materia de salud. Detalló que su primer decreto será que los dispensarios médicos atiendan las 24 horas, los siete días de la semana. “Esto porque la salud no entiende de horarios”.



También agregó que en su gobierno recortarán la deuda pública porque a su criterio no se pueden seguir tapando un hueco con otro. Respecto a la deuda externa, afirmó que de ser necesario se hará una renegociación jurídica con China.



Espinel tomó distancia de sus adversarios. Reiteró que la lista 5 no hizo durante la campaña propuestas demagógicas como la creación de cientos de miles de empleos. Aseguró que buscarán crear incentivos al sector privado para la generación de nuevas plazas.



El candidato partió en caravana desde la intersección de las calles Los Ríos y Capitán Nájera, avanzó por García Moreno y Ayacucho. A las 15:00 tenía previsto encabezar una recorrido en el centro y norte de la urbe.