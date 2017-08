Iván Espinel responde a Alianza País: 'No renunciaré'

El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, acudió la mañana de este 10 de agosto del 2017, a la Casa de Sucre, ubicada en el centro histórico. Ahí suscribió el convenio de uso de la sede de la Conaie.

Tras firmar el convenio, Espinel fue consultado por la prensa sobre el actual conflicto interno de Alianza País. El Ministro y líder de Fuerza Compromiso Social respondió: "Es una lástima que me ataquen de manera personal"



Esto luego de que el 9 de agosto de 2017, él dijera que por el bien institucional del Gobierno el vicepresidente Jorge Glas debería "dar un paso al costado". La dirección Nacional de Alianza País respondió a través de un comunicado. Rechazó las declaraciones y exigió la salida de Espinel del Gabinete.



El Funcionario afirmó que no renunciará y que no tiene tiempo de "parar bola" ni a mensajes en redes social ni a los ataques, porque se encuentra muy ocupado “trabajando por el pueblo ecuatoriano”.