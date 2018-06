Duque no enviará embajador a Venezuela por Gobierno 'ilegítimo' de Maduro

LEA TAMBIÉN

El presidente electo de Colombia, Iván Duque, afirmó que no enviará embajador a Venezuela mientras esté en el poder Nicolás Maduro, cuyo Gobierno considera "ilegítimo", aunque dijo que sí mantendrá "las relaciones consulares".

"No podemos aceptar una representación con un Gobierno que consideramos ilegítimo, obviamente lo que se mantendrán serán las relaciones consulares, que hacen parte de los protocolos normales del derecho internacional para manejar los temas migratorios y seguiremos operando de esa manera", dijo Duque el martes 19 de junio del 2018 a periodistas en Bogotá.



El presidente electo hizo así una referencia a las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, en las que Maduro fue reelegido y que han sido rechazadas por buena parte de la comunidad internacional.



Colombia no tiene embajador en Venezuela desde hace más de un año, pues Ricardo Lozano, quien ocupaba ese cargo, se quedó en Bogotá en marzo de 2017 "en consultas" y desde entonces no ha regresado a Caracas.



Duque, que asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, afirmó que como mandatario reclamará que entre los países de América Latina que defienden la Carta Democrática Interamericana se busque "una actitud multilateral y articulada que lleve a que la presión conduzca a elecciones libres en Venezuela".



"Lo que hemos visto en Venezuela, además de unas elecciones que fueron abiertamente manipuladas y que han llevado a que muchos países no reconozcan sus resultados (...) nos ratifica a seguir buscando una estrategia articulada multilateral de manera diplomática para que Venezuela haga una transición a unas elecciones libres", aseveró.



Por otra parte, calificó de "vergonzoso" que "la dictadura de Nicolás Maduro quiere ahora perseguir para llevar a la cárcel" a la líder opositora venezolana María Corina Machado, lo que, en su opinión, es "una forma de acallar las voces de la oposición".



"Yo como soy defensor de la democracia y creo en la democracia sigo haciendo un llamado para la liberación de los presos políticos y creo que ese tipo de tácticas de acallar las voces de la oposición son nefastas", manifestó.



Exjefes de Estado y de Gobierno de varios países que integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) publicaron el martes un "llamado urgente" a la comunidad internacional en la que se manifiestan contra la "criminalización" de Machado.



Los firmantes también advierten en una declaración a la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional (CPI) y a la opinión pública mundial de que el Gobierno venezolano "pretende" un "nuevo atropello" contra Machado.



El pasado 5 de junio, antes de ser elegido presidente, Duque se reunió con Machado en el puente fronterizo Simón Bolívar, que comunica las ciudades de Cúcuta (Colombia) y San Antonio del Táchira (Venezuela) y se comprometió con ella a defender la democracia y la libertad en el país caribeño.