Iván Duque será el Presidente más joven

La mayoría de los colombianos decidió que Iván Duque será el Presidente. El candidato del partido uribista Centro Democrático fue elegido con una votación que supera los diez millones de votos, cuando se ha contabilizado el 99,62% de las mesas electorales.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, Duque obtiene una votación sin precedentes de 10 347 891 votos, equivalentes al 53,95 %, mientras que Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, recibió 8 022 135 sufragios (41,83 %).



De esta forma, Duque, de 41 años, será a partir del próximo 7 de agosto el sucesor del presidente Juan Manuel Santos. Además, será el Mandatario más joven en ser elegido en Colombia desde 1872, además de ser el más votado en la historia democrática del país.



Esta elección conduce también por primera vez a la Vicepresidencia de Colombia a una mujer, Marta Lucía Ramírez, su compañera de fórmula.



El voto en blanco, que surgió como alternativa para los votantes de centro, de Sergio Fajardo, tercero en la primera vuelta, obtenía un apoyo del 4,21% (807 546). Está muy por debajo del 15 % que llegaron a darle algunas encuestas.



El prolongado conflicto con las guerrillas izquierdistas había postergado por décadas el tradicional duelo entre derecha e izquierda en la cuarta economía de América Latina.



Sin embargo, los colombianos se inclinaron por Duque, quien promete modificar el pacto que desarmó a la exguerrilla FARC y endurecer las condiciones para los diálogos en curso con los rebeldes del ELN, que ahora se llevan adelante en La Habana, Cuba.



Pese a que el 2017 evitó cerca de 3 000 muertes, el pacto con las FARC dividió profundamente a una sociedad anestesiada por décadas de violencia.



Vencedor en la primera vuelta con 39% de los votos, Duque tiene una experiencia política de cuatro años. Aunque se destacó en el Senado, al Parlamento llegó impulsado por una lista cerrada liderada por Uribe.



“Nada es de él, todo ha estado apalancado por el capital político que tiene el expresidente Uribe”, aseguró el analista Fabián Acuña.



El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llamó para felicitar al ganador. “Llamé a Iván Duque para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes. Le ofrecí toda la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila”, dijo Santos en su cuenta de Twitter.



A lo largo de la campaña, Santos no había mostrado su apoyo a ninguno de los dos candidatos, a quienes esta mañana calificó como “opositores” de su Gobierno.



Petro también recurrió al Twitter para reconocer su derrota. “Por ahora no seremos gobierno”, escribió el exalcalde de Bogotá, minutos después de que la autoridad electoral reconociera como nuevo presidente a Duque.



El proceso electoral se llevó a cabo sin sobresaltos, apenas unos incidentes menores. El presidente Santos lo destacó ayer por la mañana. “Las elecciones están transcurriendo sin ningún tipo de problema, con una afluencia importante, no han existido incidentes, no ha habido ningún problema de seguridad”, dijo.



En total, 36 227 267 colombianos estaban habilitados para sufragar en 96 724 mesas instaladas en 11 233 puestos de votación en todo el país. Sin embargo, solo 19 198 058 acudieron a las urnas.



La tranquilidad se vio favorecida porque el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que negocia un acuerdo de paz con el Gobierno, inició el pasado viernes una tregua de cinco días con motivo de la segunda vuelta presidencial.



En todo caso, para prevenir cualquier alteración del orden público, el Ministerio de Defensa puso en marcha una operación de seguridad en la que participan más de 157 000 efectivos, de los cuales cerca de 66 000 son de las Fuerzas Armadas y 92 000 de la Poli­cía Nacional.



Santos añadió que no hubo “ni un solo incidente, ni una sola queja” de las votaciones en los consulados en el exterior, lo que a su juicio es de “resaltar”.



Los candidatos y el voto



Los dos candidatos presidenciales votaron en la capital.



Duque tuvo que dirigirse a un colegio del norte de Bogotá y dijo que votaba con el anhelo de que en los próximos cuatro años el país sea gobernado por una nueva generación “con todos y para todos”.



Añadió que viene “a ratificar un anhelo y es que Colombia pueda ser gobernada por una nueva generación que quiere gobernar con todos y para todos los colombianos, que quiere unir al país, que quiere pasar las páginas de la corrupción, de la politiquería y del clientelismo”, aseguró.



Petro votó en un colegio del sur de Bogotá, y dijo que acudió a las urnas con la esperanza de ganar y poder construir un país que se reconcilie consigo mismo y su historia.



“Hoy será un día histórico, cuando se habla de la historia siempre es de las posibilidades de cambio real del país, un cambio que en el fondo desean todos los colombianos. No creo que haya un colombiano que crea que todo está bien”, dijo tras depositar su voto.