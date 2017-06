IVA en 65 servicios bancarios se redujo

La emisión de tarjetas de crédito, las transferencias y el retiro por cajero son parte de los 65 servicios bancarios que registran desde el jueves 1 de junio de 2017 un menor costo por efectos de la reducción del impuesto al valor agregado (IVA).

La Ley de Solidaridad por el Terremoto, aprobada el 2016, fijó un aumento temporal de dos puntos a este tributo por el lapso de un año.



Tras finalizar la medida el 1 de junio pasado, los precios de los servicios en las entidades financieras se redujeron entre USD 0,01 y 2.



Por ejemplo, retirar dinero de un cajero de otra entidad costaba 0,51 con un IVA del 14%. Con la reducción del tributo, ese valor bajó a 0,50.



Un cliente debía cancelar USD 10,15 por una transferencia recibida desde el exterior, pero con el 12% de IVA ahora se paga USD 10.

Otros servicios como el pago de tributos por medio de tarjetas de crédito o de débito, consulta de saldo impresa por cajero automático, reposición de tarjeta de débito o reposición de libreta también están gravados con IVA, por lo que el usuario evidencia una reducción en el costo.



En cambio, procesos como la apertura de una cuenta de ahorro o corriente, consulta de saldo de cuenta en oficinas bancarias e Internet, cancelación de cuentas bancarias y otros son gratuitos y, por tanto, no están gravados.



El alza del IVA en junio del año pasado tomó por sorpresa a la banca, la cual tuvo que hacer cambios rápidamente.

A diferencia de aquella ocasión, esta semana el ajuste se hizo sin problemas y los clientes del sistema financiero privado ya pueden ver reflejada la disminución de los dos puntos porcentuales en sus comprobantes.



Los preparativos para el cambio de la tarifa empezaron desde hace dos meses, comentó Julio José Prado, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

“No nos tomó por sorpresa el cambio del IVA, porque sabíamos la fecha límite de la medida”, comentó el directivo.



La banca trabajó junto con el Servicio de Rentas Internas (SRI) para garantizar una transición “de forma rápida y adecuada”, añadió Prado.



El cambio en los sistemas implicó un ajuste a los medios de pago (conocidos como POS) y que son las máquinas a través de las cuales se realizan las transacciones con las tarjetas de débito o crédito.



Hasta febrero pasado, en el país se registraron 76 500 POS a escala nacional, según datos de la Asobanca.

El uso de los servicios bancarios no se afectó durante el año de vigencia del IVA del 14%.



El número de tarjetas de débito emitidas, por ejemplo, alcanzó a enero de este año 5,4 millones, una cifra superior al mismo mes del año pasado, en el que se registraron 4,8 millones de plásticos, sostuvo el director de Asobanca. Para el ejecutivo, ese resultado se debe a que la gente busca medios de pago más seguros.



En el 2016 el sistema financiero privado registró ingresos de USD 518,6 millones por concepto de servicios bancarios, según datos publicados en la página web de la Superintendencia de Bancos del Ecuador.



La cifra incluye los 65 servicios relacionados con los tarjetahabientes y depositantes. Carlos García, propietario de un estudio fotográfico ubicado en el valle de Los Chillos, realiza cerca de 20 transferencias bancarias al mes. Los valores oscilan entre USD 5 y 220.



Esas operaciones le cuestan unos USD 50 mensuales, por lo que consideró que la reducción del IVA es positiva. “Me representará un ahorro importante para mi presupuesto”.

Pese al aumento del tributo, García no dejó de utilizar los servicios bancarios porque “son más prácticos y evitan largas colas en las agencias”.



En esto coincidió Cristian Díaz, propietario de las empresas Souvenirs Ecuador, que comercializa recuerdos y artesanías, y Eurek , de servicios tecnológicos.



Las transferencias bancarias y los retiros de dinero en cajeros automáticos son los dos servicios más utilizados por este comerciante para el pago a los proveedores y de salarios a sus trabajadores. Por concepto de sueldos, él realiza transacciones de hasta USD 3 000 mensuales.



Además, el emprendedor realiza al mes dos transferencias hacia el exterior por un monto de USD 10 000. Las entidades informaron a sus clientes de la reducción de los dos puntos de IVA a través de diferentes medios.



Banco Internacional, por ejemplo, remitió correos a sus clientes, donde destacó que a partir del 1 de junio los servicios bancarios se cobrarían así: “tarifa aprobada por la Superintendencia de Bancos más el 12% del IVA”.



En el documento se explicó que “las tarifas aprobadas se mantienen, únicamente disminuyen por la reducción del IVA (del 14 al 12%)”.