Italia celebra este 4 de marzo elecciones generales para renovar el Parlamento

Italia celebra hoy 4 de marzo del 2018 elecciones generales para renovar la composición del Parlamento del país, unos comicios a los que están llamados a participar unos 46 millones de italianos y que se siguen con expectación en toda Europa.

Los colegios electorales abrirán a las 7:00 horas locales (6:00 GMT, 01:00 hora Ecuador) y cerrarán a las 23:00 locales (22:00 GMT, 17:00 hora Ecuador).



Los italianos votan en esta ocasión con un sistema electoral llamado 'Rosatellum bis', que servirá para elegir a los 630 diputados y 315 senadores y que propone un método mixto en el que el 36 % de los escaños de ambas cámaras serán asignados con un sistema mayoritario basado en circunscripciones uninominales y el 64 % restante de forma proporcional en candidaturas plurinominales.



Según los últimos sondeos, publicados a mediados de febrero, la coalición de derechas formada por Forza Italia, la Liga Norte y Hermanos de Italia podría ser la eventual ganadora con cerca de un 35% de los apoyos, aunque insuficientes para gobernar.



Después se situaría el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), que sería la fuerza más votada en solitario con el 29% de las papeletas, y en tercera posición quedaría el gubernamental Partido Demócrata (PD), con alrededor del 23%.



No obstante, las encuestas advertían entonces de que más de un 30% de los electores no había decidido su voto, por lo que habrá que ver si hoy acuden a las urnas y de qué manera se expresan, porque podrían ser cruciales y cambiar el panorama que las previsiones dibujaban hace dos semanas.



El riesgo, no obstante, es que se produzca un elevado abstencionismo.



Los comicios generales coinciden este domingo en Italia además con las elecciones regionales en Lacio (centro), cuya capital es Roma, y en Lombardía (norte), cuya capital es Milán, dos regiones muy significativas para el país por su población y su contribución al producto interior bruto.