Israel ataca decenas de objetivos iraníes en Siria

Israel anunció el jueves 10 de mayo del 2018 haber bombardeado casi todas las infraestructuras iraníes en Siria durante la noche en represalia por disparos de cohetes contra sus posiciones en el Golán, atribuidos a Irán, en una fuerte escalada de tensión entre los dos países enemigos.

Estos ataques nocturnos mataron a por lo menos 23 combatientes -cinco soldados sirios y 18 miembros de las fuerzas aliadas al régimen-, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), una oenegé con una amplia red de corresponsales en Siria.



Nada permite por el momento determinar si se trata de un ataque puntual o del inicio de una escalada militar en un contexto de fuerte tensión tras varios ataques israelíes contra intereses iraníes en Siria y la decisión de Estados Unidos de retirarse del acuerdo nuclear con Irán, que Israel defendía desde hace tiempo.



“No queremos una escalada”, aseguró el portavoz militar israelí Jonathan Conricus, aunque advirtió que cualquier ataque iraní contra Israel recibirá una respuesta fuerte.



Rusia, aliado del régimen sirio de Bashar al Asad, pidió moderación tanto a Israel como a Irán. “Hemos establecido contactos con cada parte, les llamamos a todos a la contención”, declaró el viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Mijáil Bogdanov.



El presidente francés Emmanuel Macron llamó por su parte “a la desescalada”, mientras el gobierno alemán denunciaba una “grave provocación” de Irán, que de momento guardaba silencio.



“La escalada de las últimas horas nos muestra que es realmente una cuestión de guerra o paz”, advirtió la canciller alemana Angela Merkel.



Más de 70 misiles



Israel llevó a cabo una de sus mayores operaciones militares de los últimos años y el mayor ataque aéreo de este tipo contra objetivos iraníes, precisó el ejército israelí.



“Hemos atacado casi todas las infraestructuras iraníes en Siria y no deben olvidar el refrán 'si a nosotros nos cae la lluvia, sobre ellos caerá una tormenta'”, dijo el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman.



La operación apuntó a las posiciones desde las cuales horas antes se habían disparado los cohetes contra el Golán y a instalaciones de los servicios de inteligencia y de logística iraníes en Siria, aseguró el coronel Conricus.



Según el Ministerio ruso de Defensa, el ejército de Israel utilizó 28 aviones, disparó 60 misiles aire-tierra y más de diez misiles tácticos tierra-tierra desde territorio israelí.



Las posiciones israelíes en los Altos del Golán sirio ocupado por Israel habían sido blanco de una veintena de cohetes de tipo Fajr o Grad. Según Conricus, fueron lanzados poco después de medianoche por los hombres de la brigada iraní Al Qods, la fuerza encargada de las operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución, cuerpo de élite del régimen iraní.



Los disparos no causaron víctimas israelíes. Cuatro proyectiles fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaéreos y los otros no alcanzaron el territorio israelí.



El OSDH, con sede en Reino Unido, afirmó que se dispararon decenas de cohetes desde Siria hacia el Golán, pero no confirmó que fueran lanzados por fuerzas iraníes.



“Estado de alerta elevado”



Los aviones israelíes sufrieron decenas de disparos de la defensa antiaérea siria, pero todos regresaron a sus respectivas bases tras haber alcanzado todos los objetivos de la misión, aseguró el ejército.



Un corresponsal de la AFP escuchó fuertes explosiones en Damasco. La televisión siria transmitió en directo las imágenes de los proyectiles antiaéreos en el cielo de la capital y varios misiles destruidos por los sistemas de defensa sirios.



Algunos misiles israelíes lanzados contra el territorio sirio golpearon bases militares, un depósito de armas y un radar militar, informó la agencia oficial siria Sana sin precisar el lugar.



El director del OSDH indicó a la AFP que los misiles lanzados por el ejército israelí habían alcanzado bases que al parecer pertenecen “al Hezbolá libanés al suroeste de la ciudad de Homs, y Maadmiyat Al Sham, al oeste de Damasco, donde se encontraban combatientes iraníes y del Hezbolá y de la 4ª brigada” del ejército sirio.



Israel sigue en “estado de alerta elevado” y los habitantes del Golán recibieron la instrucción de estar atentos a las informaciones del mando militar de la zona y de evitar las concentraciones de gente.



El martes, el ejército solicitó a las autoridades que reabrieran los refugios para los civiles.

Israel, que en los últimos meses había atacado objetivos de Irán en territorio sirio, estaba preparado desde hace semanas para posibles represalias iraníes desde Siria, en particular para disparos de misiles.



Es la primera vez desde el comienzo de la guerra en Siria en 2011 y de la intervención iraní que Israel acusa a Irán de atacar su territorio. Israel lleva tiempo repitiendo que no permitirá que Siria sirva como base de operaciones de Irán contra su territorio.