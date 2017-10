Irregularidades en la Refinería del Pacífico se judicializarán

La Junta Universal de Accionistas de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro decidió, el miércoles pasado, 18 de octubre, remover del cargo de gerente general de la refinería, al ingeniero Bismark Andrade y designar en su lugar al ingeniero Rosendo Machado Villacrés.



La Junta está conformada por Petroecuador y por Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En un comunicado, uno de los accionistas, Petroecuador, señaló que la decisión fue unánime y se tomó debido “a la inobservancia de la normativa legal que rige a las compañías, así como la falta de criterio para el manejo legal, administrativo y financiero de la refinería”.



En el documento, además, se enfatizó que la Junta no descarta futuras acciones legales sobre los exadministradores. Este Diario buscó la versión de Andrade, pero no respondió las llamadas telefónicas.



Además, la Junta solicitó a la Gerencia de la Refinería del Pacífico la presentación de los estados financieros hasta al 31 de agosto de este año, un informe sobre las cuentas y los justificativos de los registros contables.



Petroecuador ya había advertido hace unas semanas que detectó inconsistencias en varios registros financieros, por ejemplo, en los aportes de capital para la empresa.



También solicitó el detalle de los contratos suscritos, las empresas que firmaron esos convenios, los objetos contractuales y los montos.



Pero la Refinería del Pacífico no es el único proyecto que preocupa a las autoridades petroleras.



El Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, en una entrevista en Radio Visión esta semana, señaló que hasta ahora no ha podido acceder a los contratos originales de compra venta de petróleo y las ventas anticipadas de crudo.



Según el funcionario, el único respaldo con el que se cuenta sobre estas operaciones son copias de los contratos firmados con las empresas de China y Tailandia.



Hace algunos días, el gerente de Petroecuador, Byron Ojeda, le informó que los contratos habían desaparecido de los archivos de la entidad. Todo ello en momentos en que Ecuador emprendió una renegociación con las empresas de China y Thailandia.



Actualmente, el país mantiene vigentes ocho acuerdos de venta de petróleo. Petroecuador notificó hace dos semanas a estas empresas la nueva fórmula de cálculo para el precio del petróleo. Las empresas no aceptaron esta modificación y las partes iniciaron un proceso de diálogo el martes de esta semana, en Houston, Estados Unidos.



La desventaja de las negociaciones que se firmaron es clara, afirmó el ministro Pérez, quien indicó que la cantidad de crudo entregado a China es cuatro veces superior a los anticipos y préstamos otorgados por ese país.



Aclaró que se respetarán los términos contractuales, pero se deben mejorar las condiciones. “Hicimos concesiones más allá de lo que debíamos haber hecho”, acotó.