Los iraníes votan por Rohaní y su apertura al mundo

El presidente iraní Hasan Rohaní fue reelegido este sábado 20 de mayo del 2017 con el 57% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, una victoria que le deja las manos libres para seguir con su política de apertura dentro y fuera del país.

Su principal rival, el conservador Ebrahim Raisi, obtuvo el 38,3% de los votos. "El presidente saliente Hasan Rohaní fue elegido presidente de la República con 23,5 millones de votos, un 57% de los votos", anunció el ministro del Interior, Abdolreza Rahmani Fazli, en directo en la televisión estatal.



La cadena oficial Irib también indicó que 41,2 millones de iraníes participaron en la elección, es decir una participación del 73%. El resultado de Rohaní es mejor que el de 2013, cuando obtuvo 18,6 millones de votos (50,7%) de entre 36 millones de votantes.



"Me mantendré fiel a mi compromiso con ustedes", aseguró en un tuit tras los resultados. "El verdadero vencedor" de las elecciones es "el gran pueblo de Irán".



El presidente, que durante la campaña electoral pidió el voto a los iraníes para poder seguir con sus reformas internas y su política de apertura internacional, tendrá ahora las manos libres para continuar.



Felicitaciones internacionales



Las reacciones tras la victoria no se hicieron esperar. En el marco internacional, los líderes y responsables felicitaron este sábado a Rohaní por su reelección.



El presidente de Siria, Bashar al Asad, elogió la victoria de su homólogo iraní y prometió continuar cooperando con Teherán, importante socio de Damasco. Asad hizo hincapié en la necesidad de "continuar trabajando y cooperando con la República Islámica de Irán para fortalecer la seguridad y la estabilidad de ambos países, de la región y del mundo", según un comunicado de la agencia estatal SANA.



Asimismo, el presidente ruso Vladimir Putin felicitó a Rohaní y confirmó "estar dispuesto a seguir adelante con el desarrollo de la colaboración ruso-iraní tanto en la agenda bilateral como en la internacional", según un comunicado del Kremlin.



También la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, felicitó al presidente iraní por su reelección, y prometió que la Unión Europea (UE) seguirá adelante con el acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de Teherán.



"Los iraníes han participado con pasión en la vida política de su país. Felicito al presidente Rohaní por el mandato claro que ha recibido", escribió en Twitter.



Por su parte, el guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, más próximo a su rival Ebrahim Raisi, pidió a Rohaní y a su futuro gobierno "tener como prioridad a las personas desfavorecidas, las zonas rurales y pobres, así como la lucha contra la corrupción".



Apertura al mundo



Rohaní, de 68 años, aspiraba a un último mandato de cuatro años frente a Ebrahim Raisi, un religioso de 56 años. Elegido en 2013, Rohaní pasó la mayor parte de su primer mandato negociando un acuerdo histórico con seis grandes potencias, incluyendo Estados Unidos, enemigo de Irán desde la revolución islámica de 1979.



A cambio de un levantamiento parcial de las sanciones internacionales que afectan a Irán desde hace cerca de diez años, Teherán se comprometió en julio de 2015 a limitar su programa nuclear a fines estrictamente civiles.



Pero el acuerdo no ha atraído a tantos inversores extranjeros como se esperaba y no ha tenido impacto en la vida cotidiana de los iraníes, afectados por un desempleo de 12,5% de la población activa y de 27% entre los jóvenes.



Los comicios se celebraron dos días después de la decisión estadounidense de renovar la limitación de las sanciones contra Irán, conforme al acuerdo nuclear de 2015. No obstante, la desconfianza entre Teherán y Washington persiste y la administración estadounidense sigue imponiendo sanciones relacionadas con el programa de misiles balísticos iraní.



El presidente estadounidense Donald Trump, hostil con Irán, empezará su primera gira al extranjero con una cumbre el domingo de dirigentes musulmanes en Arabia Saudí, el gran rival regional de Irán.