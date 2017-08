Investigadores piden a la Casa Blanca documentos sobre caso ruso

Miembros del equipo del fiscal especial Robert Mueller pidieron por primera vez documentos a la Casa Blanca, en concreto sobre el exconsejero de Seguridad Nacional Michael Flynn, informó el viernes el diario The New York Times.

La petición, que no es una citación formal, es un paso más en la investigación que dirige Mueller sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales que ganó Donald Trump en noviembre del año pasado.



El mandatario siempre ha negado las acusaciones de colusión.



Esta información sale a la luz el mismo día que la prensa estadounidense anunció que el fiscal especial ha constituido un gran jurado, lo que podría conducir a diligencias penales.



Un gran jurado es un mecanismo de instrucción compuesto por ciudadanos que deliberan a puerta cerrada para determinar si los elementos presentados por el fiscal pueden terminar en una acusación.



Flynn está en el centro de las sospechas sobre el presunto involucramiento ruso. Trump lo casó del cargo pocas semanas después de su nominación porque no contó que había tenido contacto con funcionarios rusos.



Preguntado por The New York Times, uno de los abogados de Trump, Ty Cobb, declaró que la Casa Blanca no tiene intención de hablar públicamente de este tipo de “comunicaciones específicas” con Mueller, pero subrayó que “seguirá cooperando totalmente con el fiscal general”.



Los investigadores, según el diario, ya han interrogado a testigos para determinar si Flynn recibió pagos secretos por parte del gobierno turco al final de la campaña electoral.



La prensa estadounidense también señaló que Mueller ha comenzado a examinar temas financieros de Trump no relacionados ni con Rusia ni con los comicios.

El presidente advirtió al fiscal que investigar sus asuntos financieros es traspasar una línea roja.