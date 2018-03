Investigan colapso del puente que dejó al menos seis muertos en Miami

Los investigadores analizaban este viernes, 16 de marzo del 2018, las causas del colapso de un puente en Miami que había sido levantado hace seis días y que dejó al menos seis muertos, luego de que los rescatistas descartaran hallar sobrevivientes bajo los escombros.

Los restos del puente peatonal de 970 toneladas yacen aplastando aún a ocho vehículos en una normalmente transitada avenida de seis vías. El paso había sido erigido el sábado (10 de marzo del 2018) siguiendo un método acelerado de construcción, pero se derrumbó el jueves 15 de marzo con un estruendo que los vecinos compararon al de una bomba.



Diez heridos fueron trasladados a un hospital. Uno de ellos murió, según informaron autoridades este viernes, lo que aumentó a seis la cantidad de muertos que se conocen por el momento.



“Anoche agotamos todas nuestras capacidades de búsqueda y rescate con la esperanza de encontrar más sobrevivientes”, dijo el jefe de bomberos del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida.

“Determinamos que no hay más sobrevivientes y por eso pasamos a (una misión de) recuperación”, añadió. “Será una operación de largo plazo”.



El jueves por la noche, el director de la policía de Miami-Dade, Juan Pérez, había dicho que podía haber “más individuos muertos” bajo los escombros.



La fiscal estatal Katherine Fernández acudirá al lugar del accidente en el oeste de Miami “para ayudarnos a avanzar en la investigación”, dijo Pérez este viernes.



Informó además que el cuerpo policial está conduciendo una “investigación por homicidio”, pero que es pronto todavía para determinar si habrá cargos criminales. “ Aún no estamos allí”, afirmó.



Robert Sumwalt, director de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, también estaba en el lugar del accidente para determinar sus causas, pero evitó apurar conclusiones.



El paso peatonal, de 88 metros de largo, conectaba la Florida International University (FIU) con la ciudad periférica de Sweetwater. Iba a ser inaugurado a principios del año próximo.





'Sonó como una explosión'



“Parece una escena de un desastre. Literalmente parece que una bomba detonó”, dijo a la AFP uno de los primeros policías en llegar al lugar, el detective Juan Carlos Llera, de la policía de Sweetwater.



“Había muchos civiles tratando de ayudar. Cuando nosotros llegamos simplemente tomamos el lugar de ellos. Los primeros fueron los civiles”, dijo también Llera, quien aseguró que al momento de caer la estructura “sonó como una explosión”.



Una enorme grúa fue llevada hasta el sitio para levantar los escombros. Centenares de bomberos, con brigadas caninas, fueron desplegados para las tareas.



“Yo escuché que la ventana mía retumbó, parecía que la tierra temblaba, pensé que había sido una bomba”, dijo a la AFP Yolanda González, una vecina de Sweetwater de 59 años.



Otra vecina, Isabel Verdece, también comparó el estruendo con el de una bomba. Contó además que al salir de su casa vio “una humareda” que cubría la calle. “Pero era el polvo, no era humo. Ni se veía el puente de todo el polvo que había. Vi los carros atrapados, la gente llorando”, contó la mujer de 57 años.



'Único en su estilo'



La construcción del puente peatonal estuvo a cargo de las empresas MCM Construction y FIGG Bridge Design.



La primera es una conocida constructora del sur de Florida operada por una familia de exiliados cubanoestadounidenses. “Se conducirá una investigación a toda profundidad para determinar las razones de lo acontecido, y cooperaremos con los investigadores en todas las formas posibles”, declaró MCM Construction en un comunicado.



En tanto, FIGG se especializa en diseño de puentes y ha trabajado bajo contrato para la NASA en el centro espacial Kennedy en Florida. “Colaboraremos completamente con todas las autoridades”, dijo también la empresa.



La construcción de USD 14,2 millones había sido promocionada como “única en su estilo” por la FIU por su método de construcción, en el que los módulos prefabricados se levantaron en unas horas reduciendo al mínimo las interrupciones de tráfico.



“Lo que iba a ser una parte icónica y estable de la conectividad entre la ciudad y la universidad, se convirtió en una tragedia nacional”, lamentó el alcalde de Sweetwater, Orlando López.



El senador por Florida Marco Rubio dijo en Twitter que el puente colgaba de unos cables que se habían aflojado y que los estaban ajustando cuando el puente colapsó.



El colapso de puentes en Estados Unidos es infrecuente, a pesar de los crecientes riesgos asociados con infraestructuras envejecidas.



En 2007, 13 personas murieron por el colapso de un puente sobre el río Misisipi, Minneapolis, en el estado de Minnesota (sur).